Chuyện gì xảy ra với thi thể phi hành gia nếu chết trong vũ trụ?

Hầu hết các phi hành gia ngày nay thực hiện các nhiệm vụ gần Trái Đất, nghĩa là họ không bay quá xa Trái Đất mà vẫn hoạt động trong phạm vi tác động của lực hấp dẫn của Trái Đất. Nếu một phi hành gia không may chết trong giai đoạn này, và các cơ quan chỉ huy không thể đưa hài cốt của họ trở lại Trái Đất, thì trước tiên di hài của họ sẽ xoay quanh Trái Đất, giống như một "vệ tinh nhân tạo". Sau đó, di hài của họ chịu lực hấp dẫn của Trái Đất và rơi vào bầu khí quyển, biến thành một cá thể giống như "thiên thạch", bị đốt cháy trong khí quyển, đây cũng là cách chú chó Laika kết thúc sứ mệnh cảm tử. Các công ty như Virgin Galactic, Blue Origin có tham vọng lớn trong ngành du lịch vũ trụ thương mại. Những đợt phóng tên lửa chở người thành công trong năm 2021 mở ra cơ hội để du lịch vũ trụ trở nên phổ biến trong tương lai gần. Trước đây, lên vũ trụ là nhiệm vụ của các phi hành gia. Họ phải tham dự quá trình huấn luyện, kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt trước khi lên vũ trụ. Do đó, khả năng tử vong do bệnh tật hay lý do tự nhiên ngoài vũ trụ rất khó xảy ra. Trong kỷ nguyên du lịch vũ trụ, kiểm tra y tế có thể diễn ra nhanh chóng, quy trình huấn luyện gặp nhiều giới hạn. Với việc người bình thường bay lên vũ trụ trong tương lai, các công ty sẽ xử lý ra sao nếu có người tử vong ngoài không gian? Theo luật vũ trụ quốc tế, các quốc gia có trách nhiệm cấp phép, giám sát toàn bộ hoạt động vũ trụ của nước đó, kể cả vận hành bởi chính phủ hay tư nhân. Tại Mỹ, các chuyến du lịch vũ trụ thương mại cần có giấy phép bay của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Nếu có người chết trong chuyến du lịch không gian, xác định nguyên nhân tử vong là bước đầu tiên. Nếu cái chết xảy ra do lỗi kỹ thuật tàu vũ trụ, FAA sẽ xem xét đình chỉ các đợt phóng tiếp theo của công ty dịch vụ trong lúc điều tra. Trong trường hợp sự cố kỹ thuật được loại bỏ, đơn vị cung cấp dịch vụ cần đánh giá trách nhiệm bảo đảm an toàn, đã cố gắng ngăn chặn cái chết của hành khách hay chưa. >>>Xem thêm video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ (Nguồn: VTV TSTC).

