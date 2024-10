Chuột khổng lồ hiếm nhất thế giới, cơ thể tương đương một em bé

Theo Đài CBS News, hôm 29/11/2023, một con chuột khổng lồ thuộc loài Uromys vika đã được phát hiện tại đảo Vangunu, Quần đảo Solomon, gây sửng sốt cho cả thế giới. (Ảnh: Sci.News) Loài chuột này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của giới khoa học và công chúng nhờ kích thước khổng lồ và lối sống độc đáo của nó. (Ảnh: CBC)Uromys vika được ghi nhận chính thức vào năm 2017 sau nhiều năm tìm kiếm dựa trên những câu chuyện dân gian địa phương. Đây là một loài chuột sống trên cây, thuộc họ Muridae. Kích thước của loài này có thể lớn bằng một em bé sơ sinh, khoảng 50cm, gấp đôi chuột thường, với bộ lông màu nâu cam.(Ảnh: Species New to Science) Đặc biệt, loài chuột này có khả năng cắn vỡ vỏ dừa và các loại hạt có vỏ dày như hạt ngali. (Ảnh: Daily Star) Uromys vika sống chủ yếu trên các cây cao trong khu rừng nguyên sinh còn lại trên đảo Vangunu. (Ảnh: Species New to Science) Tuy nhiên, diện tích rừng này chỉ còn khoảng 80 km² và đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động khai thác gỗ. Do đó, loài chuột này được xếp vào danh sách các loài cực kỳ nguy cấp theo Sách Đỏ IUCN (Ảnh: Ecology and Evolution) Các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn đang nỗ lực để bảo vệ khu rừng nguyên sinh cuối cùng trên đảo Vangunu, nhằm đảm bảo sự tồn tại của loài chuột khổng lồ này. (Ảnh: PressReader) Hy vọng rằng, với những nỗ lực bảo tồn hiện tại, loài chuột khổng lồ Vangunu sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trong môi trường tự nhiên của nó.(Ảnh: Newsweek) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".

