Choáng ngợp siêu thành phố 500 tỷ USD chưa từng có trên Trái đất

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã công bố kế hoạch xây dựng một siêu thành phố không phát thải khí carbon thuộc dự án NEOM. Dự án NEOM trị giá 500 tỷ USD, được xây dựng dọc theo bờ Biển Đỏ tại Saudi Arabia nhằm mục đích đa dạng hóa nền kinh tế ở nước này. Ả Rập Saudi sẽ đầu tư từ 100 đến 200 tỷ đô la Mỹ vào "The Line", dự đoán sẽ tạo ra 380.000 việc làm mới và thúc đẩy GDP của Ả Rập Saudi khoảng 48 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Theo kế hoạch, The Line là một chuỗi các khu đô thị (dự kiến sẽ có 1 triệu người sinh sống), kéo dài 169 km - trở thành "cột sống" trung tâm của thành phố xanh NEOM.NEOM là một thành phố sa mạc tương lai, và điều đặc biệt nhất hành tinh là thành phố này sẽ không có ô tô, đường xá và được cung cấp năng lượng sạch 100%, mang lại môi trường không ô nhiễm, không carbon, siêu lành mạnh và bền vững hơn cho người dân. Thành phố này sẽ có các dịch vụ như trường học, trung tâm y tế và không gian xanh, cũng như giao thông công cộng tốc độ cao với mỗi hành trình dự kiến không quá 20 phút. Trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành phố. "Họ sẽ bay trên những chiếc taxi bay không người lái đến nơi làm việc, trong khi robot dọn dẹp nhà cửa. Thành phố này sẽ thay thế Thung lũng Silicon về công nghệ, Hollywood về giải trí và French Riviera là nơi để nghỉ mát. Thành phố sẽ xây dựng một dự án chỉnh sửa gen để làm cho mọi người trở nên mạnh mẽ hơn", vị thái tử này cho biết. Dự kiến, cư dân của NEOM sẽ chuyển đến ở sớm nhất vào năm 2024, hoặc 2025. Ngay từ Quý I của năm 2021, The Line đã được bắt tay ngay vào thi công - không lâu sau phát biểu trên truyền hình của Thái tử Mohammed bin Salman. Giám đốc điều hành của dự án, Nadhmi Al-Nasr chia sẻ với Bloomberg, ước tính rằng "không đến 1%" công việc cần thiết để lập kế hoạch và xây dựng The Line đã được hoàn thành. Các nhà phát triển Neom cho biết: NEOM có hình dạng tuyến tính và cơ sở hạ tầng dưới lòng đất, điều này sẽ giúp bảo tồn 95% cảnh quan tự nhiên. Được quảng cáo là hệ thống không có carbon lớn nhất hành tinh, đô thị NEOM có 16 quận sẽ dựa vào các trang trại gió, năng lượng Mặt trời và công nghệ tiên tiến biến nước thành oxy và hydro để làm nhiên liệu. NEOM là một chất xúc tác thúc đẩy sự tiến bộ của con người và tầm nhìn về một tương lai mới sẽ như thế nào. Đây sẽ là điểm đến và là ngôi nhà cho những người có ước mơ lớn và muốn trở thành một phần trong việc xây dựng một mô hình mới về khả năng sống đặc biệt. Các kế hoạch bao gồm taxi bay không người lái, công viên giải trí theo phong cách Công viên kỷ Jura với khủng long robot và mật độ nhà hàng được trao sao Michelin cao nhất trên thế giới sẽ xuất hiện đầy đủ ở NEOM.

