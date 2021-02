“Chó robot” di chuyển linh hoạt sẽ được đưa lên thám hiểm Sao Hoả

Tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Địa vật lý Hoa Kỳ (AGU), các nhà nghiên cứu ở NASA giới thiệu loại robot “chó Sao Hỏa". Robot có trang bị cảm biến để tránh chướng ngại vật, lựa chọn lộ trình và xây dựng bản đồ về các đường hầm và hang động bị vùi lấp trên hành tinh đỏ. Sự linh hoạt, bền bỉ và những cảm biến hiện đại của robot mới cho phép nó tránh vật cản, lựa chọn đường đi và lập bản đồ ảo các hang động ngầm. Hang động sao Hỏa có thể là chỗ trú ẩn cho con người trong tương lai và cũng có thể chứa dấu vết về sự sống cổ đại. Robot 4 chân được trang bị AI và nhiều thiết bị cảm biến. Nó có thể di chuyển theo cách mà những robot chạy bằng bánh xe như Spirit, Opportunity, Curiosity hay Perseverance không thể. Các robot thám hiểm sao Hỏa truyền thống thường chỉ hoạt động trên bề mặt tương đối phẳng. Tuy nhiên, nhiều khu vực thú vị và có giá trị khoa học trên sao Hỏa chỉ có thể tiếp cận được bằng cách vượt qua nơi gồ ghề hoặc chui xuống lòng đất. Với trọng lượng nhẹ hơn 12 lần so với robot truyền thống, di chuyển với tốc độ 5km/h, chó robot khắc phục được điểm yếu của những phương tiện tự hành trước đó. Ngay cả khi bị ngã nhào, chó robot vẫn đứng dậy bình thường. Các nhà khoa học cho biết: "Robot bị lật nhào không có nghĩa là nhiệm vụ đã thất bại. Nhờ thuật toán phục hồi, robot có thể tự đứng dậy sau vô số lần ngã". Robot mới có tên Au-Spot, là phiên bản cải tiến của Spot, robot 4 chân do công ty Boston Dynamics chế tạo. Hơn 60 nhà khoa học và kỹ sư trong dự án CoSTAR trang bị thêm cảm biến và phần mềm để robot này phù hợp với môi trường sao Hỏa. Hơn 60 nhà khoa học và kỹ sư trong nhóm CoSTAR (Collaborative SubTerranean Autonomous Resilient Robots) đã trang bị cho Au-Spot hệ thống cảm biến và phần mềm được nối mạng. Nhờ đó giúp nó quét, điều hướng và lập bản đồ khu vực xung quanh một cách an toàn, tự động. Au-Spot cũng dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để nhận biết nên tránh những cấu trúc địa hình nào và xác định những đối tượng có giá trị nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, một module cũng cho phép robot có thể truyền dữ liệu lên mặt đất trong khi đang thám hiểm bên dưới. Theo NASA, các hang động trên Sao Hỏa có thể là nơi trú ẩn cho con người trong tương lai, giúp chúng ta chống chọi với bức xạ tia cực tím và những cơn bão bụi khắc nghiệt kéo dài hằng tuần. CoSTAR đang thử nghiệm Au-Spot trong một loạt bài kiểm tra vượt chướng ngại vật, chui đường hầm, đi trên hành lang, leo cầu thang và bờ dốc. Họ cũng cho nó hoạt động tại những địa điểm ngoài trời mô phỏng cảnh quan sao Hỏa, ví dụ động dung nham ở Bắc California.

