Chó cưng đi dạo, dắt về nhà một “thần thú phương Đông“

Một người dân ở Thư Lan, Cát Lâm, Trung Quốc thả cho chú chó cưng giống Golden Retriever của mình đi dạo. Thật không ngờ, sau khi rời nhà một lát, nó đã dẫn về một người bạn động vật có bộ dáng lạ lùng. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện đây là một con hoẵng Siberia còn trong thời kỳ "vị thành niên", rất hiếm gặp. Hoẵng Siberia được người Trung Quốc xem là đệ nhất thần thú phương Đông, gọi là "Đông phương bảo" (vật báu của phương Đông). Vì chưa trưởng thành, con hoẵng này không thể tự mình kiếm ăn nên người dân chuẩn bị sữa bột cho nó uống. Sau khi được cho ăn uống, con hoẵng quý hiếm quyến luyến không muốn đi. Không còn cách nào khác, người dân dành phải liên hệ với đơn vị kiểm lâm địa phương, nhờ người có chuyên môn hỗ trợ xử lý. Các chuyên gia động vật hoang dã sau khi nắm được tình hình liền đến tận nơi để đưa chú hoẵng đi. Hoẵng Siberia có tên khoa học là Capreolus Pygargus, nằm trong danh sách động vật quý hiếm được bảo tồn, chủ yếu sinh sống trong rừng sâu ở Đông Bắc Á. Ngoài Siberia và Mông Cổ, chúng còn được tìm thấy ở Kazakhstan, núi Tian Shan của Kyrgyzstan, miền đông Tây Tạng, bán đảo Triều Tiên và đông bắc Trung Quốc. Hoẵng Siberia là một loài động vật có vú trong họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn. Loài này được Pallas mô tả năm 1771. Loài này được tìm thấy ở Đông Bắc Á. Ngoài Siberia và Mông Cổ, chúng được tìm thấy ở Kazakhstan, núi Tian Shan của Kyrgyzstan, miền đông Tây Tạng, bán đảo Triều Tiên, và đông bắc Trung Quốc. Hoẵng Siberiatính tính hiền lành, màu lông vàng nâu, từng có con màu trắng toát do bị bệnh tạng. Thời cổ đại, loài này được người Trung Quốc coi là thần thú. Tương truyền, vào dinh nhật lần thứ 60 của Hoàng Thái hậu Sùng Khánh nhà Thanh (mẹ vua Càn Long), thân vương Mông Cổ đã dâng lên một con hoẵng Siberia trắng làm quà, Càn Long tin rằng đây điềm lành nên đã cho vẽ lại chân dung của thần thú. Bức tranh này đang được trưng bày ở Bảo tàng Cung điện Quốc gia Trung Quốc. Cách đây không lâu, một siêu "thần thú" khác cũng xuất hiện ở Nhật Bản. Theo truyền thuyết dân gian, bất cứ ai nhìn thấy thần thú đều sẽ gặp may, do đó dân mạng cho rằng sắp tới sẽ phát sinh nhiều chuyện tốt. Thực chất đây là con linh dương trắng tinh khiết cực kỳ hiếm thấy. Mọi người được khuyến cáo không đến quá gần hoặc làm phiền khi nhìn thấy linh dương trắng nói riêng và linh dương nói chung, vì loài linh dương sẽ tấn công khi sợ hãi. >>>Xem thêm video: Thế giới động vật - Bọ ngựa (Nguồn: VTV2).

