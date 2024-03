Chim thiêng tuyệt sắc, thà nhịn ăn đến chết chứ không chịu bị nhốt

Nuốc nữ hoàng, còn được gọi là Resplendent Quetzal, là một trong những loài chim quý và đẹp nhất thế giới, với bộ lông xanh lục bảo lấp lánh và phần lông ở ức màu đỏ thẫm. Nuốc nữ hoàng sống trong rừng mây từ miền nam Mexico đến miền tây Panama, và được coi là biểu tượng thiêng liêng trong văn hóa Maya và Aztec. Resplendent Quetzal thuộc họ Trogonidae và là loài chim ăn tạp, ưa hoa quả, quả mọng, côn trùng, thằn lằn và ếch. Chim đực có lông rực rỡ với các màu xanh lam, xanh lục và đỏ, và trong mùa giao phối, lông đuôi của chúng có thể dài tới gần 1 mét. Lông đuôi của chim đực có ý nghĩa văn hóa và đã được sử dụng để làm mũ đội đầu cho các quan thống trị Aztec. Tuy nhiên, Resplendent Quetzal không thể bị thuần hóa, chúng thà tuyệt thực đến chết cũng không chịu bị nhốt trong những chiếc lồng, được gọi là "chim tự do". Trong văn hóa Maya, Resplendent Quetzal còn được coi là biểu tượng của tự do. Do mất môi trường sống và săn bắn, quần thể của loài này đang giảm dần. Tuy nhiên, những nỗ lực bảo vệ môi trường sống tại các khu bảo tồn như El Jaguar ở Nicaragua và Vườn quốc gia Los Quetzales ở Costa Rica đang giúp bảo vệ Resplendent Quetzal. Mặc dù trước đó được cho là không thể sinh sản trong điều kiện nhốt, ZooMAT ở miền Nam Mexico đã thành công trong việc ấp trứng và thả Resplendent Quetzal vào môi trường tự nhiên, một bước quan trọng trong việc bảo vệ loài chim quý này. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.

Nuốc nữ hoàng, còn được gọi là Resplendent Quetzal, là một trong những loài chim quý và đẹp nhất thế giới, với bộ lông xanh lục bảo lấp lánh và phần lông ở ức màu đỏ thẫm. Nuốc nữ hoàng sống trong rừng mây từ miền nam Mexico đến miền tây Panama, và được coi là biểu tượng thiêng liêng trong văn hóa Maya và Aztec. Resplendent Quetzal thuộc họ Trogonidae và là loài chim ăn tạp, ưa hoa quả, quả mọng, côn trùng, thằn lằn và ếch. Chim đực có lông rực rỡ với các màu xanh lam, xanh lục và đỏ, và trong mùa giao phối, lông đuôi của chúng có thể dài tới gần 1 mét. Lông đuôi của chim đực có ý nghĩa văn hóa và đã được sử dụng để làm mũ đội đầu cho các quan thống trị Aztec. Tuy nhiên, Resplendent Quetzal không thể bị thuần hóa, chúng thà tuyệt thực đến chết cũng không chịu bị nhốt trong những chiếc lồng, được gọi là "chim tự do". Trong văn hóa Maya, Resplendent Quetzal còn được coi là biểu tượng của tự do. Do mất môi trường sống và săn bắn, quần thể của loài này đang giảm dần. Tuy nhiên, những nỗ lực bảo vệ môi trường sống tại các khu bảo tồn như El Jaguar ở Nicaragua và Vườn quốc gia Los Quetzales ở Costa Rica đang giúp bảo vệ Resplendent Quetzal. Mặc dù trước đó được cho là không thể sinh sản trong điều kiện nhốt, ZooMAT ở miền Nam Mexico đã thành công trong việc ấp trứng và thả Resplendent Quetzal vào môi trường tự nhiên, một bước quan trọng trong việc bảo vệ loài chim quý này. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.