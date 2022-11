Chiêm ngưỡng những bức ảnh đặc sắc nhất về vũ trụ từ NASA

1. Tinh vân Bong Bóng: Ngày 21/4 NASA đã công bố bức ảnh tuyệt đẹp của một Bubble Nebula (Tinh vân Bong bóng) mà đã được Hubble ghi lại. Bubble Nebula là một ngôi sao lớn và có nhiệt độ rất cao, nó sản sinh ra khí và bụi được những cơn gió mạnh thổi vào không gian. Các vật chất này tạo thành những lớp hình cầu bao bọc xung quanh ngôi sao và nó vẫn luôn chuyển động giống như một bong bóng khổng lồ. 2. Trung tâm thiên hà: Kính viễn vọng Không gian Hubble và Spitzer cùng đài quan sát tia X Chandra đã hướng thấu kính về trung tâm thiên hà, dải Ngân Hà, để ghép lại bức ảnh này và công bố vào năm 2009. Bằng cách sử dụng tia hồng ngoại (đỏ và vàng) và tia X (xanh dương), bức ảnh nhìn xuyên qua lớp bụi vũ trụ - mang đến một trong những góc nhìn đẹp nhất về lõi thiên hà của chúng ta vào thời điểm đó. 3. Thiên hà Xoáy Nước (Whirlpool Galaxy): Thông qua kính viễn vọng Không gian Hubble, thiên hà Whirlpool như một kỳ quan về sự hình thành của các vì sao. Thiên hà Whirlpool có lẽ là ví dụ nổi bật nhất trong các thiên hà có dạng xoắn ốc. Các quan sát bước sóng ánh sáng khác nhau cho thấy những cấu trúc khác nhau trong thiên hà. Trong ba chiều, các nhánh xoắn ốc của thiên hà xoáy qua một đĩa hình bánh kếp. 4. Hố đen: Event Horizon Team, nhóm nhà khoa học từ nhiều nơi trên thế giới, đã công bố bức ảnh đầu tiên về hố đen ở trung tâm thiên hà M87. Đây được xem là thành tựu khoa học đột phá năm 2019. 5. Arp 273: Cặp thiên hà trong chòm sao Andromeda biến dạng khi va chạm, tạo thành hình bông hồng do lực hấp dẫn. Theo NASA, khối lượng của thiên hà lớn hơn gấp khoảng 5 lần so với thiên hà nhỏ. 6. Thiên hà NGC 1385 đặc biệt phát sáng rực rỡ trong không gian sâu thẳm và được ví như một "viên ngọc vũ trụ", nằm trong chòm sao Thiên Lô (Fornax), cách Trái đất khoảng 68 triệu năm ánh sáng. Hình ảnh tuyệt đẹp này được chụp bởi camera trường rộng 3 (WFC3) trên kính viễn vọng không gian Hubble. Màu sắc rõ nét của thiên hà là kết quả từ việc gắn các màu khác nhau cho mỗi hình ảnh đơn sắc. 7. Tinh vân Carina hay Tinh vân Sống Thuyền (Đại tinh vân trong Chòm sao Thuyền Để , Tinh vân Eta Carina, hay NGC 3372) là một tinh vân lớn và sáng bao quanh một số cụm sao. Eta Carinae và HD 93129A là hai sao có độ sáng và khối lượng lớn nhất trong dải Ngân Hà của chúng ta, cũng nằm trong đó. 8. NGC 3324: Một trong những hình ảnh ấn tượng đầu tiên của James Webb, được NASA công bố giữa tháng 7, chụp cụm thiên hà NGC 3324 (Cosmic Cliffs) thuộc tinh vân Carina. 9. Cụm thiên hà SMACS 0723: Các nhà thiên văn học đã đặt tên cho bức ảnh này là "Webb's First Deep Field", trong đó chứa hình ảnh của cụm thiên hà SMACS 0723. Đây được xem là bức ảnh màu đầu tiên và sắc nét nhất từng được công bố ra công chúng. 10. Hố đen gần Trái Đất: Ngày 12/5, các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố hình ảnh đầu tiên của Sagittarius A* (Sgr A*), lỗ đen khổng lồ nằm ở trung tâm dải Ngân Hà, được chụp bởi mạng lưới Kính viễn vọng Event Horizon (EHT). Hình ảnh gồm vòng tròn màu vàng cam, thể hiện độ phát sáng của các vật chất bao quanh Sgr A*. 11. Cột sáng tạo: Kính viễn vọng James Webb mới đây đã chụp được một góc nhìn mới của “Pillars of Creation” (cột sáng tạo), bức ảnh nổi tiếng do kính viễn vọng Hubble chụp được lần đầu năm 1995. Cột sáng tạo" là những đám mây khí hydro và bụi lạnh dày đặc trong Tinh vân Đại bàng (Eagle Nebula) thuộc chòm sao Serpens, cách Trái Đất khoảng 6.500 năm ánh sáng. 12. Insider đã khai thác kho lưu trữ của Kính viễn vọng không gian Hubble, James Webb và Đài quan sát tia X Chandra để đưa bạn vào hành trình qua những địa điểm tuyệt đẹp nhất trong vũ trụ. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24).

