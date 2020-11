Chân dung chàng trai livestream bán 15.000 thỏi son trong... 5 phút

Vi Á là cô nàng nổi tiếng nhất trong lĩnh vực livestream bán hàng, nhờ công việc này mà cô đã trở thành tỷ phú và được mệnh danh là nữ hoàng livestream. Người đẹp Vi Á tên thật là Hoàng Vi, sinh năm 1985, đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc). Cô là người dẫn chính cho chương trình tạp kỹ diễn ra hàng đêm, bao gồm trò chuyện và bán hàng. Là nữ hoàng trong một hệ sinh thái mua sắm trực tuyến Trung Quốc, chỉ tính riêng năm 2018, Vi Á đã có thu nhập 30 triệu USD (tương đương với hơn 700 tỷ VNĐ). Số liệu này được gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba công bố. Không chỉ sở hữu khả năng bán hàng thần sầu, Vi Á còn được hâm mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang nữ tính không thua kém hot girl nổi tiếng nào. Nữ hoàng livestream thu hút hàng chục triệu lượt xem mỗi lần lên sóng, phá vỡ cả số người theo dõi tập cuối phim bom tấn Game of Thrones hay lễ trao giải Oscar danh tiếng. Trương Đại Dịch vốn đã là một hot girl nổi tiếng và cũng là một gương mặt đáng gờm trong làng livestream bán hàng trực tuyến của Trung Quốc. Cô gái này cũng trở thành tỷ phú nhờ bán hàng qua ứng dụng livestream trên MXH. Được biết, Trương Đại Dịch sinh năm 1988, tới từ Thượng Hải. Nhờ sự nổi tiếng có được từ danh xưng hot girl, Trương Đại Dịch đã phát triển cửa hàng Taobao mình sở hữu lên quy mô công ty mang tên Ruhnn Holding. Trương Đại Dịch cũng luôn vững vàng ở top đầu những tài khoản thu hút nhiều lượt xem và tương tác từ khán giả nhất. Thu nhập mỗi năm của Trương Đại Dịch lên tới con số cả nghìn tỷ. Lý Giai Kỳ là cái tên khiến cả MXH bất ngờ trước thông tin anh chàng thu hút tới 150 triệu người Trung Quốc cùng nhau xem livestream bán hàng của mình. Bằng việc ngồi trước màn hình điện thoại và bán soi môi trên ứng dụng livestream, Lý Giai Kỳ được nhiều người gọi là "ông hoàng son môi Trung Quốc". Mỗi ngày, Lý Giai Kỳ sẽ thử khoảng 300 mẫu son khác nhau với hơn 7 tiếng livestream liên tục trên trang web này. Được biết, Lý Giai Kỳ từng bán được 15.000 thỏi son chỉ trong 5 phút. Bên cạnh đó, anh chàng còn lọt vào danh sách tỷ phú trẻ dưới 30 tuổi do tạp chí Hurun danh tiếng thống kê. Chỉ mới 28 tuổi nhưng Lý Giai Kỳ đã trở thành tỷ phú nhờ việc livestream bán son môi. Trung Quốc soạn thảo bộ quy tắc Livestream - Nguồn: VTV24

