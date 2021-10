Chấn động lời giải về quá khứ hàng tỷ năm trước của sao Hỏa

Địa điểm thám hiểm của tàu Perseverance trên sao Hỏa, là một hồ nước cách đây 3,7 tỷ năm có tên là Jezero Crater. Sau khi phân tích những hình ảnh do tàu thám hiểm Perseverance chụp lại, các nhà khoa học cho biết một con sông nhỏ đổ vào hồ và tại đây đôi khi xảy ra hiện tượng lũ quét. Hiện tượng lũ quét này đã mang theo những tảng đá lớn từ thượng nguồn xuống. Những tảng đá khổng lồ vẫn còn đó cho đến ngày nay. Những hình ảnh của Perseverance cho thấy bằng chứng xác thực về sự tồn tại của đồng bằng sông. "Hình ảnh mới giúp chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về chu trình nước trên sao Hỏa. Từ hình ảnh chúng tôi biết đó phải là nước hình thành châu thổ", Amy Williams - đồng tác giả nghiên cứu cho biết. Khi tàu thám hiểm Perseverance hạ cánh xuống miệng núi lửa Jezero, trước khi bánh xe bắt đầu lăn bánh, nó ngay lập tức chụp ảnh và gửi về cho nhóm khoa học Perseverance trên Trái Đất. Những hình ảnh được tàu Perseverance gửi về cho thấy nhiều lớp trầm tích nghiêng có thể do nước chảy lâu ngày tạo ra, không phải do gió hoặc quá trình nào khác. Nhóm nghiên cứu cho rằng những tảng đá lớn có chiều rộng khoảng 1 mét, nặng vài tấn có nguồn gốc đến từ thượng nguồn của sông cách đó khoảng 64 km. Những trận lũ quét, chảy với tốc độ cao tới 9 mét mỗi giây đã cuốn chúng xuống phía dưới hồ. "Phải là những trận lũ lớn mới có thể cuốn theo các tảng đá to và nặng như vậy. Đây là điều đặc biệt, dấu hiệu về sự thay đổi cơ bản trong thủy văn địa phương hoặc khí hậu khu vực trên sao Hỏa", Benjamin Weiss giáo sư tại Khoa Trái đất, Khí quyển và Hành tinh tại Viện Công nghệ Massachusetts, tác giả nghiên cứu cho biết. Tuy nhiên, đến nay guyên nhân về sự thay đổi khí hậu vẫn chưa được giải mã. Những tảng đá lớn trong hình ảnh tàu thám hiểm chụp lại đã góp phần kể câu chuyện về lý do tại sao khí hậu sao Hỏa thay đổi từ ấm và ẩm ướt sang lạnh và khô. Điều thú vị là các quan sát của tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA cho thấy hồ Jezero cổ đại thấp hơn 100m so với dữ liệu quỹ đạo đề xuất. Jezero ngày nay khô hạn, giống như phần còn lại của bề mặt sao Hỏa. Các nhà khoa học cho rằng hành tinh đỏ đã khô cạn khoảng 3,5 tỉ năm trước sau khi từ trường toàn cầu mất đi và khí quyển sao Hỏa từng dày đặc bị tước đi. Những bức ảnh sao Hỏa mới phân tích có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sự thay đổi lớn này. Miệng núi lửa Jezero được coi là vị trí thích hợp để tàu thám hiểm sao Hỏa của NASA thực hiện nhiệm vụ này dựa trên dữ liệu từ các tàu vũ trụ như tàu MRO của NASA. Hình ảnh từ quỹ đạo sao Hỏa cho thấy một cấu trúc hình quạt ở Jezero là vùng đồng bằng. Nơi này được kỳ vọng có thể chứa bằng chứng về vi khuẩn sao Hỏa cổ đại nếu dạng sống này từng tồn tại. Mời các bạn xem video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa. Nguồn: VTC.

Địa điểm thám hiểm của tàu Perseverance trên sao Hỏa, là một hồ nước cách đây 3,7 tỷ năm có tên là Jezero Crater. Sau khi phân tích những hình ảnh do tàu thám hiểm Perseverance chụp lại, các nhà khoa học cho biết một con sông nhỏ đổ vào hồ và tại đây đôi khi xảy ra hiện tượng lũ quét. Hiện tượng lũ quét này đã mang theo những tảng đá lớn từ thượng nguồn xuống. Những tảng đá khổng lồ vẫn còn đó cho đến ngày nay. Những hình ảnh của Perseverance cho thấy bằng chứng xác thực về sự tồn tại của đồng bằng sông. "Hình ảnh mới giúp chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về chu trình nước trên sao Hỏa. Từ hình ảnh chúng tôi biết đó phải là nước hình thành châu thổ", Amy Williams - đồng tác giả nghiên cứu cho biết. Khi tàu thám hiểm Perseverance hạ cánh xuống miệng núi lửa Jezero, trước khi bánh xe bắt đầu lăn bánh, nó ngay lập tức chụp ảnh và gửi về cho nhóm khoa học Perseverance trên Trái Đất. Những hình ảnh được tàu Perseverance gửi về cho thấy nhiều lớp trầm tích nghiêng có thể do nước chảy lâu ngày tạo ra, không phải do gió hoặc quá trình nào khác. Nhóm nghiên cứu cho rằng những tảng đá lớn có chiều rộng khoảng 1 mét, nặng vài tấn có nguồn gốc đến từ thượng nguồn của sông cách đó khoảng 64 km. Những trận lũ quét, chảy với tốc độ cao tới 9 mét mỗi giây đã cuốn chúng xuống phía dưới hồ. "Phải là những trận lũ lớn mới có thể cuốn theo các tảng đá to và nặng như vậy. Đây là điều đặc biệt, dấu hiệu về sự thay đổi cơ bản trong thủy văn địa phương hoặc khí hậu khu vực trên sao Hỏa", Benjamin Weiss giáo sư tại Khoa Trái đất, Khí quyển và Hành tinh tại Viện Công nghệ Massachusetts, tác giả nghiên cứu cho biết. Tuy nhiên, đến nay guyên nhân về sự thay đổi khí hậu vẫn chưa được giải mã. Những tảng đá lớn trong hình ảnh tàu thám hiểm chụp lại đã góp phần kể câu chuyện về lý do tại sao khí hậu sao Hỏa thay đổi từ ấm và ẩm ướt sang lạnh và khô. Điều thú vị là các quan sát của tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA cho thấy hồ Jezero cổ đại thấp hơn 100m so với dữ liệu quỹ đạo đề xuất. Jezero ngày nay khô hạn, giống như phần còn lại của bề mặt sao Hỏa. Các nhà khoa học cho rằng hành tinh đỏ đã khô cạn khoảng 3,5 tỉ năm trước sau khi từ trường toàn cầu mất đi và khí quyển sao Hỏa từng dày đặc bị tước đi. Những bức ảnh sao Hỏa mới phân tích có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sự thay đổi lớn này. Miệng núi lửa Jezero được coi là vị trí thích hợp để tàu thám hiểm sao Hỏa của NASA thực hiện nhiệm vụ này dựa trên dữ liệu từ các tàu vũ trụ như tàu MRO của NASA. Hình ảnh từ quỹ đạo sao Hỏa cho thấy một cấu trúc hình quạt ở Jezero là vùng đồng bằng. Nơi này được kỳ vọng có thể chứa bằng chứng về vi khuẩn sao Hỏa cổ đại nếu dạng sống này từng tồn tại. Mời các bạn xem video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa. Nguồn: VTC.