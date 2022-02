Chấn động hình ảnh UFO xuất hiện trong nhiệm vụ Apollo 7 của NASA

Apollo 7 của NASA bay vào quỹ đạo của Trái đất vào năm 1968 với nhiệm vụ thăm dò và chuẩn bị cho nhiệm vụ lịch sử của Apollo 11 khi tàu vũ trụ có người lái đầu tiên hạ cánh thành công trên Mặt trăng. Theo Scott Waring - một nhà lý luận âm mưu cũng là chuyên gia nổi tiếng về UFO, cho rằng một trong những bức ảnh nhận về từ Apollo 7 đã cho thấy một UFO có màu xanh bay lơ lửng bên ngoài Trái đất. Chia sẻ trên Blog của mình ông nói: ""Tôi đã tìm thấy một bức ảnh của NASA từ sứ mệnh Apollo 7 năm 1968 và một UFO màu xanh lá cây đã bị chụp lại ở góc trên bên trái." Ông Waring nói thêm: "Tôi nhìn lại những bức ảnh trước đó và sau đó và không thể tìm thấy vật thể này dưới mọi hình thức. Đây là bức ảnh duy nhất chứa vật thể lạ này." "UFO không giống bất kỳ tàu vũ trụ nào tôi từng thấy và dường như là một UFO đang vượt qua mô-đun Apollo 7. Bản thân bức ảnh đã cung cấp cho tôi nhiều thông tin như vị trí chính xác của mô-đun, ngày, loại máy ảnh và nhiều thông tin khác nữa.", Scott Waring cho biết thêm. Nhiệm vụ của tàu Apollo 12 là tàu thứ hai hạ cánh trên Mặt trăng. Ra mắt vào tháng 11/1969, Apollo 12 đã gây chú ý trên toàn thế giới chỉ vài tháng sau khi Neil Armstrong trở thành người đàn ông đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Gần 60 năm sau chuyến bay lịch sử vào vũ trụ, thợ săn vật thể bay không xác định (UFO) Scott Waring tin rằng ông đã phát hiện ra một UFO hiện ra dưới nền của bức ảnh được kiểm tra lại từ kho lưu trữ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). “Một điều đáng kinh ngạc là những vật thể này vẫn nằm trong hình ảnh của Apollo 12 mà NASA lưu trữ. Thật may mắn cho chúng ta khi những điểm dị thường như thế này không bị NASA chỉnh sửa. Những gì xuất hiện trong bức ảnh không giống như trong tưởng tượng của tôi hoặc dấu hiệu cho thấy có sự trục trặc trong máy ảnh”, Scott Waring chia sẻ. Sứ mệnh Apollo 9 đã chứng kiến ba phi hành gia của NASA bay vào quỹ đạo Trái đất trong 10 ngày như một chuyến bay thử nghiệm trước nhiệm vụ Apollo 11, chứng kiến những người đầu tiên đáp xuống Mặt trăng. Nhà lý luận âm mưu nổi tiếng Scott C Waring đã phân tích những hình ảnh từ các phi hành gia của NASA trong nhiệm vụ này và phát hiện ra thứ mà ông tin là một “hạm đội” UFO đi qua Mặt trăng. Để chứng minh phát hiện của mình, thợ săn người ngoài hành tinh nổi tiếng này đã đăng trên blog Cơ sở dữ liệu ET của mình: "Các UFO dài hơn 2-3 km được các phi công cùng các nhân chứng khác nhìn thấy và báo cáo. Bản thân tôi đã báo cáo UFO trong các bức ảnh của NASA trên bề mặt Mặt trăng dài khoảng 10km so với với miệng núi lửa gần đó”. Một số nhà lý luận âm mưu thậm chí còn cho rằng Mặt trăng có thể bị người ngoài hành tinh chiếm đóng và đây là lý do NASA chưa quay trở lại kể từ khi các sứ mệnh Apollo kết thúc vào những năm 1970. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

