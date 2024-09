Cậu bé bất ngờ đào được 'hạt vàng' 3.000 năm tuổi

Ban đầu, các nhà khảo cổ học nhầm lẫn rằng hạt vàng này là đồ vật hiện đại vì nó được bảo quản hoàn hảo. Sau khi kiểm tra kỹ, họ xác định đây là món trang sức từ thời Đền thờ đầu tiên. (Ảnh: TMSP) Hạt cườm được chế tác bằng kỹ thuật kết hạt, một phương pháp tinh xảo đòi hỏi chuyên môn cao của thợ kim hoàn thời cổ đại. (Ảnh: TMSP) Thời Đền thờ đầu tiên, hay còn gọi là Thánh điện Solomon, là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của người Do Thái. Được xây dựng vào khoảng năm 967 TCN dưới triều đại của vua Solomon, Đền thờ đầu tiên không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực của vương quốc Israel cổ đại. Việc xây dựng Đền thờ đầu tiên bắt đầu vào năm thứ tư của triều đại vua Solomon và kéo dài trong bảy năm. Đền thờ được xây dựng trên một khu đất cao tại Jerusalem, nơi được coi là thiêng liêng nhất trong tín ngưỡng Do Thái giáo. Công trình này được thiết kế với sự tinh xảo và sử dụng những vật liệu quý giá nhất, bao gồm gỗ tuyết tùng từ Liban và vàng từ Ophir. Đền thờ đầu tiên được chia thành ba phần chính: Tiền đình, Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Nơi Chí Thánh là nơi đặt Hòm Giao Ước, biểu tượng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ có thầy tế lễ cao cấp mới được phép vào Nơi Chí Thánh, và chỉ vào ngày lễ Yom Kippur. Đền thờ đầu tiên không chỉ là nơi thờ phụng mà còn là trung tâm của các hoạt động tôn giáo và xã hội. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, bao gồm các lễ hiến tế và các ngày lễ lớn của người Do Thái. Đền thờ cũng là nơi lưu giữ các bản văn thiêng liêng và là trung tâm học tập của các thầy tế lễ và học giả. Đền thờ đầu tiên bị phá hủy vào năm 586 TCN bởi quân đội Babylon dưới sự chỉ huy của vua Nebuchadnezzar II. Sự sụp đổ của đền thờ đánh dấu một giai đoạn đau thương trong lịch sử của người Do Thái, nhưng cũng là khởi đầu cho những nỗ lực tái thiết và duy trì đức tin của họ. Thời Đền thờ đầu tiên để lại một di sản sâu sắc trong lịch sử và văn hóa Do Thái. Những câu chuyện và bài học từ thời kỳ này vẫn tiếp tục được truyền lại qua các thế hệ, nhắc nhở chúng ta về sự kiên cường và lòng tin của một dân tộc. (Ảnh trong bài: Internet) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn kho báu “vượt thời gian” 3.300 năm ở Ai Cập.

