Cảnh tượng thất kinh bên trong quan tài dính “lời nguyền” diệt vong

Các nhà khảo cổ Ai Cập hồi đầu tháng 7/2018 khai quật được một quan tài làm bằng đá nằm sâu trong lòng đất ở quận Sidi Gaber, thành phố Alexandria. Quan tài này màu đen làm từ đá granite, nặng khoảng 27 tấn, cao 2m, dài 3m có niên đại vào khoảng những năm 323 trước Công nguyên sau khi Alexander Đại đế qua đời. Thành phố nơi tìm thấy quan tài từng là thủ đô của Ai Cập vào triều đại Ptolemaic, khi đội quân của Alexander đại đế xâm chiếm nơi đây. Triều đại này đã kết thúc sau khi nữ hoàng Cleopatra tự sát vì sự xâm lược của đế chế La Mã. Thông thường người ta kiêng kị việc mở nắp quan tài cổ, một phần vì sợ dính lời nguyền, phần vì lo lắng vi khuẩn, mầm bệnh từ cổ đại thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ Ai Cập vẫn quyết định tìm hiểu bí ẩn ẩn giấu trong chiếc quan tài cổ. Khi mở nắp, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị sốc vì cảnh tượng bên trong. Đó là hình ảnh 3 bộ hài cốt ngâm trong thứ dịch lỏng màu nâu đỏ như máu, có mùi hết sức kinh khủng. 3 bộ xương này thuộc về 2 người đàn ông và 1 phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau. Người phụ nữ trẻ nhất, từ 20 đến 25 tuổi, cao khoảng 1m60 đến 1m64. 1 trong 2 người đàn ông 35 đến 39 tuổi, cao hơn một chút trong khi người còn lại lớn tuổi nhất, từ 40 đến 44 tuổi, cũng là người cao nhất khoảng 1m79 tới 1m85. Một bản khắc bằng vàng nhỏ với kích thước 5cm x 3cm được tìm thấy bên trong quan tài có thể ám chỉ cấp bậc quân sự của 3 người này. Điều kỳ lạ là có tới tận 3 bộ xương bên trong, 1 trong số 3 hộp sọ còn bị nứt vỡ do tác động của vật sắc nhọn. Các nhà khảo cổ học cho biết, thông thường mỗi quan tài của người Ai Cập cổ chỉ chứa 1 bộ xương nhưng có tới 3 bộ xương ở chiếc quan tài này. Vào thời Ai Cập cổ đại, việc tái sử dụng quan tài không hiếm gặp, tức hài cốt của người trước được rời đi để đặt thi thể người khác. Tuy nhiên, 3 thi thể trong cùng một quan tài thì quả thực hiếm thấy. Lý giải cho việc nước bên trong quan tài có màu đỏ, các nhà khoa học cho rằng do nó bị hở nên nước ngầm từ bên ngoài tràn vào. Hộp sọ của 1 trong 3 người có lỗ, nhưng không phải do bị đánh đập. Đây có thể là bằng chứng về trepanation - một liệu pháp trị bệnh bằng cách khoan lỗ vào hộp sọ, được cho là có thể điều trị nhức đầu, động kinh, tăng động... Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV.

