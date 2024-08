Cận cảnh những 'đôi mắt thần' kỳ diệu trong giới tự nhiên

1. Mắt của tôm bọ ngựa (Mantis Shrimp): Tôm bọ ngựa có đôi mắt phức tạp nhất trong giới tự nhiên, với khả năng nhìn thấy một dải màu rộng hơn con người rất nhiều. Mỗi mắt của chúng có 12 đến 16 loại tế bào nhận màu, so với ba loại tế bào của con người. Điều này giúp chúng không chỉ nhìn thấy màu sắc mà còn phát hiện được ánh sáng phân cực và tia UV. Đôi mắt của tôm bọ ngựa còn có khả năng di chuyển độc lập, cho phép chúng quan sát môi trường xung quanh một cách toàn diện và nhanh chóng phát hiện con mồi. (Ảnh: Great Barrier Reef Foundation) 2. Mắt của đại bàng (Eagle): Đại bàng nổi tiếng với khả năng nhìn xa cực kỳ ấn tượng. Đôi mắt của chúng có thể phóng to hình ảnh lên gấp 4 đến 8 lần so với mắt người, cho phép chúng nhìn thấy con mồi nhỏ từ khoảng cách vài km. Đôi mắt của đại bàng có mật độ tế bào hình nón cao gấp 5 lần so với mắt người, giúp chúng nhận biết màu sắc và chi tiết rõ ràng hơn.(Ảnh: National Geographic Kids) 3. Mắt của bạch tuộc (Octopus): Bạch tuộc sở hữu đôi mắt có cấu trúc độc đáo, với võng mạc hình cốc thay vì hình cầu như ở con người. Điều này giúp chúng điều chỉnh ánh sáng và nhìn rõ ràng dưới nước, nơi ánh sáng khúc xạ mạnh. Đôi mắt của bạch tuộc cũng có khả năng thay đổi màu sắc để ngụy trang, và chúng có thị lực rất tốt, giúp chúng săn mồi và trốn tránh kẻ thù một cách hiệu quả.(Ảnh: New Atlas) 4. Mắt của chuồn chuồn (Dragonfly): Chuồn chuồn có đôi mắt ghép (compound eyes) lớn, chiếm phần lớn đầu của chúng. Mỗi mắt ghép được tạo thành từ hàng nghìn đơn vị thị giác nhỏ gọi là ommatidia, giúp chúng có khả năng quan sát 360 độ. Đôi mắt của chuồn chuồn rất nhạy bén với chuyển động và có thể phát hiện con mồi trong khi bay với tốc độ cao.(Ảnh: New Scientist) 5. Mắt của mèo (Cat):Mèo sở hữu đôi mắt có khả năng nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng yếu, nhờ vào lớp tapetum lucidum phản chiếu ánh sáng qua võng mạc, giúp tăng cường khả năng nhìn đêm. Đôi mắt mèo cũng có khả năng thu hẹp đồng tử thành một khe nhỏ để bảo vệ võng mạc trước ánh sáng mạnh, đồng thời mở rộng để tối ưu hóa lượng ánh sáng nhận được trong bóng tối.(Ảnh: The Wildest) 6. Mắt của cá vàng (Goldfish): Cá vàng có khả năng nhìn thấy ánh sáng phân cực và tia UV, giúp chúng nhận biết môi trường dưới nước một cách rõ ràng hơn. Đôi mắt của cá vàng không có mí mắt, vì vậy chúng không cần chớp mắt và có thể duy trì thị lực trong suốt thời gian dài dưới nước.(Ảnh: The Spruce Pets) 7. Mắt của tắc kè (Gecko): Đôi mắt của tắc kè có khả năng điều chỉnh thị lực trong điều kiện ánh sáng cực kỳ thấp. Tắc kè có thể nhìn thấy màu sắc trong bóng tối nhờ vào võng mạc có độ nhạy cao với ánh sáng. Ngoài ra, tắc kè còn có thể điều chỉnh mắt để tập trung vào đối tượng ở những khoảng cách khác nhau, điều mà ít loài động vật khác có thể làm được.(Ảnh: National Geographic) 8. Mắt của chim cú (Owl): Chim cú có đôi mắt lớn, giúp chúng nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu. Đôi mắt của chim cú cố định trong hốc mắt, nhưng chúng có thể xoay đầu lên đến 270 độ để quan sát xung quanh mà không cần di chuyển cơ thể. Điều này giúp chúng săn mồi trong đêm tối một cách chính xác.(Ảnh: Adobe Stock) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

