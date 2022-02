Cận cảnh "nhan sắc" siêu robot hình người Sophia gây sốt toàn cầu

Lần đầu được công bố vào năm 2016, robot Sophia tạo ra cơn sốt trên toàn thế giới với những tính năng giống con người đến bất ngờ. Sophia là một robot hình người được phát triển bởi Hansen Robotics Technology Hồng Kông, Trung Quốc. "Bộ não" của cô nàng robot có thể thực hiện nhận dạng khuôn mặt, nhìn theo mắt người để tương tác và có khả năng học hỏi siêu việt. Điều này có nghĩa là càng "sống lâu", Sophia càng trở nên thông minh hơn và thích nghi tốt với xã hội loài người. Tại một cuộc họp báo do David Hanson - người sáng tạo ra Sophia - tổ chức vào tháng 3/2016, khi được hỏi: "Cô có muốn huỷ diệt loài người không?... Làm ơn nói không nhé!", Sophia đã trả lời chắc nịch: "Được rồi, tôi sẽ huỷ diệt loài người." Có thể thấy, cách Sophia hiểu các câu hỏi và có thể trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên, không giống như được lập trình là minh chứng cho thấy AI đã phát triển đến mức kinh ngạc. Sau sự thành công trong lĩnh vực hội họa, robot Sophia đã soạn một số tác phẩm âm nhạc trong dự án mang tên Sophia Pop hợp tác với các nhạc công trên thế giới. Trước đó, Sophia đã hợp tác với họa sĩ người Italy Andrea Bonaceto. Bonaceto vẽ hình Sophia, sau đó, con robot này xử lý tác phẩm của ông để tạo ra bức tranh kỹ thuật số của chính nó. Tác phẩm kỹ thuật số trị giá 688.888 USD mang tên "Sophia Instantiation" là một file video 12 giây mô tả bức tranh chân dung của Bonaceto chuyển thành tranh kỹ thuật số của robot Sophia, đi kèm tác phẩm thực tế của nữ robot. Hành động vẽ tranh của Sophia được thực hiện "hoàn toàn dựa trên những quyết định nó đưa ra mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ con người" - theo Nifty Gateway, chợ NFT nơi tác phẩm của Sophia được lưu trữ. Tác phẩm này, vốn thể hiện khuôn mặt của chính Sophia, là một token không thay thế được (NFT) - một dạng chữ ký số mã hoá đang gây sốt trên thị trường nghệ thuật trong vài tháng trở lại đây. Nhà sản xuất Hanson Robotics có trụ sở tại Hongkong đã lên kế hoạch sản xuất hàng loạt robot Sophia và 3 robot khác. Số lượng robot cũng như giá thành vẫn chưa được công bố, nhưng điều chắc chắn là mức giá cho một robot này sẽ không hề dễ tiếp cận cho dù được sản xuất đại trà trên thế giới. David Hanson - người sáng lập kiêm CEO Hanson Robotics cho biết: "Thế giới COVID-19 cần thêm nhiều thiết bị tự động hóa để giữ an toàn cho mọi người". Mời các bạn xem video: Robot trinh sát hóa học RBH-18. Nguồn: QĐND

