Cận cảnh loài động vật “nồi đồng cối đá” nhất quả đất

Trên hành tinh chúng ta, có hàng triệu loài sinh vật tồn tại, từ côn trùng đến động vật lớn, từ cây cỏ đến các vi khuẩn. Tuy nhiên, trong số này, có một nhóm sinh vật đặc biệt đến mức gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học. Ảnh: Encyclopedia Britannica. Đó là ngành Đi chậm (Tardigrada), còn được gọi là "gấu nước" hoặc "sinh vật núi lửa". Với khả năng sống sót trong môi trường cực đoan và khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc, Tardigrada đã trở thành một đề tài nghiên cứu thú vị trong ngành sinh học. Ảnh: National Geographic. Đây là một nhóm động vật nhỏ, chỉ từ 0,1 đến 1,5 mm. Nhìn thoáng qua, hình dạng của chúng hơi giống một con gấu nhỏ, vì vậy còn có tên gọi là "gấu nước". Chúng có ngoại hình dị biệt so với các ngành động vật khác, với bốn đôi chân có vuốt. Ảnh: National Geographic. Những con vật nhỏ bé này mò mẫm trong rêu hay tảo, dùng hàm dạng kìm để đâm xuyên các tế bào thực vật và hút nhựa. Nhiều loài chỉ tồn tại cá thể cái, sinh sản vô tính bằng cách đẻ con từ trứng không thụ tinh. Ảnh: National Geographic. Đặc điểm đáng chú ý nhất của Tardigrada là chúng có khả năng sống trong môi trường cực đoan như độ ẩm bằng 0, nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao, ánh sáng mạnh và áp suất cao. Chúng cũng có khả năng chịu đựng các yếu tố môi trường độc hại như phóng xạ và chất độc hóa học. Ảnh: National Geographic. Một tính năng "siêu việt" của Tardigrada là khả năng ngủ đông, tức là chúng có thể tạm thời ngừng phát triển và hoạt động sinh học để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt. Trong giai đoạn này, chúng có thể giữ được sự sống trong nhiều năm. Ảnh: National Geographic. Khi môi trường trở nên thuận lợi, chúng có thể tỉnh dậy và tiếp tục hoạt động như bình thường. Điều này đã khiến cho Tardigrada trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng trong việc tìm hiểu về sự sống và khả năng sống sót trong không gian. Ảnh: Live Science. Một điểm thú vị khác của Tardigrada là khả năng chống lại tác động của bức xạ. Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học đã gửi Tardigrada lên Trạm Không gian Quốc tế để xem chúng có thể chịu đựng bức xạ không. Ảnh: NBC News. Kết quả đã khiến người ta kinh ngạc khi phát hiện ra rằng Tardigrada không chỉ sống sót sau khi được phơi bức xạ trong không gian, mà còn tiếp tục sinh sản một cách bình thường. Ảnh: The New York Times. Khám phá này đã mở ra cánh cửa cho khả năng sử dụng Tardigrada như một hệ thống sinh học để bảo vệ người ta khỏi tác động của bức xạ trong không gian hay trong các tình huống đe dọa đến cuộc sống trên Trái đất. Ảnh: Australian Geographic. Ngoài ra, Tardigrada cũng được coi là một "sinh vật núi lửa" vì khả năng sống sót trong môi trường mà không loài động vật nào khác sống được. Chúng có thể tồn tại ở nhiệt độ lên tới 150°C, tương đương với điều kiện nhiệt độ trong các khe núi lửa. Ảnh: CNET. Khả năng chịu đựng này đã khuyến nghị rằng Tardigrada có thể tồn tại trên các hành tinh khác và có thể đó là hành tinh đầu tiên mà con người đến khám phá và khai thác. Ảnh: PBS. Trên thực tế, nghiên cứu về Tardigrada không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực sinh học mà còn có tiềm năng ứng dụng trong công nghệ và y học. Ví dụ, khả năng chống lại tác động của bức xạ của chúng có thể được sử dụng để phát triển các biện pháp bảo vệ và điều trị cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: The New York Times. Các tính năng độc đáo khác của Tardigrada cũng có thể cung cấp cơ sở để tạo ra các vật liệu chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt hoặc phát triển các công nghệ chống vi khuẩn. Ảnh: MDPI. Việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá về Tardigrada sẽ không chỉ mở ra những bí ẩn của sinh vật này, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc và khả năng sống sót của sự sống trên hành tinh chúng ta. Ảnh: Imgur.

