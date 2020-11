Cận cảnh khẩu trang diệt virus COVID-19 bằng kim loại 90 độ C

Mô hình khẩu trang điện trên là sản phẩm nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachussets (Mỹ). Luồng không khí người đeo hít vào sẽ được dẫn qua một lớp lưới bằng đồng nóng để diệt sạch virus. Nhằm giúp sản phẩm an toàn để đeo lên mặt, nhóm nghiên cứu đã sử dụng chất cao su tổng hợp neoprene bao quanh màng lọc kim loại để cách nhiệt. Nếu được thương mại hóa, khẩu trang chạy bằng pin này sẽ có giá bán đắt hơn khẩu trang vải, khẩu trang y tế hay N95. Tuy vậy, nó rất phù hợp để sử dụng tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm virus cao như bệnh viện hay phương tiện giao thông công cộng. Hơn thế, người dùng không cần phải tiêu hủy hay tiệt trùng sản phẩm này sau mỗi lần đeo. Họ xác định mức nhiệt khoảng 90 độ C có thể làm giảm mật độ virus trong không khí lên đến một nghìn hoặc một triệu lần, tùy thuộc vào kích thước khẩu trang. Chiếc khẩu trang này có thể đạt đến mức nhiệt 90 độ C khi thỏi pin 9 volt tích hợp bên trong phóng dòng điện vào tấm lưới đan từ các sợi dây đồng dày 0,1mm. Khẩu trang sẽ đốt nóng liên tục trong vài tiếng mới cần nạp lại năng lượng. Trước đó, Nhật Bản ra mắt sản phẩm mang tên C-Face có tính năng gửi đoạn hội thoại của người đeo đến điện thoại thông minh thông qua ứng dụng. Nó cho phép người dùng giao tiếp hiệu quả với nhau từ khoảng cách xa lên đến 10 mét, đồng thời đảm bảo tuân thủ lệnh giãn cách xã hội. Mô hình khẩu trang công nghệ của LG cũng được kì vọng sẽ có thêm một sản phẩm phòng chống dịch hiệu quả khi được thương mại hoá.

