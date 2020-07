Cận cảnh điều hoà tí hon gắn người "đánh bay" cái nóng mùa hè

Được giới thiệu lần đầu từ tháng 7/2019 dưới dạng gọi vốn, nằm trong chương trình First Flight của Sony, nhưng gần một năm sau Reon Pocket mới chính thức được bán. Hiện tại, người dùng ở Nhật đã có thể đặt mua chiếc điều hòa nhiệt độ này, bán kèm thêm hai chiếc áo lót trong với túi đựng thiết bị ở dưới gáy, áp dụng hiệu ứng nhiệt điện Peltier để làm mát vào mùa hè, hoặc đảo cực để giữ ấm cơ thể vào mùa đông. Thay vì những tuyên bố về hiệu năng vào năm ngoái, giờ Sony Reon Pocket có thể hạ nhiệt độ bên trong chiếc áo xuống tối đa 13 độ C tạo ra cảm giác thoải mái cho con người giữa mùa nóng oi bức. Thiết bị có hình dáng chữ nhật, nhỏ trong lòng bàn tay và nặng chưa tới 100 gram. Khi dùng, sản phẩm được đặt trong chiếc áo thiết kế riêng, có vị trí nằm dưới cổ áo phía lưng. Tấm silicon tiếp xúc với cơ thể sẽ toả ra nhiệt độ làm mát hoặc giữ ấm, không gây tiếng ồn. Chiếc máy này được đặt ở dưới gáy thông qua một chiếc áo lót trong có túi riêng ở vị trí đó, và tận dụng hiệu ứng Peltier để làm mát cho người dùng. Hiệu ứng Peltier, hay còn gọi là hiệu ứng nhiệt điện cho phép chuyển nhiệt năng thành điện năng và ngược lại trên hai vật liệu dẫn điện khác nhau. Điều này có nghĩa là khi chiếc máy có dòng điện chạy qua, đặt mặt lạnh về phía da và mặt nóng ra ngoài, nó có thể giúp hạ nhiệt cho cơ thể con người. Theo thử nghiệm, Reon Pocket hoạt động ổn và tạo ra khác biệt rõ rệt về các mức nhiệt. Tuy nhiên, nó không làm thay đổi nhiệt độ của cơ thể mà thực chất đem lại cảm giác mát mẻ hoặc ấm áp hơn, như khi chườm khăn hay đá nóng hoặc lạnh. Thiết bị cần kết nối với ứng dụng trên smartphone iOS và Android để thiết lập các tính năng, điều chỉnh nhiệt độ. Chế độ làm lạnh có 4 cấp độ và làm lạnh tối đa trong vòng 30 phút. Còn làm ấm có 3 mức độ. Reon Pocket sử dụng cổng sạc USB-C và có thời gian sử dụng pin khoảng 1 đến 3 giờ sau mỗi lần sạc. So với con số 24 giờ mà Sony từng công bố, thời lượng thực tế thấp hơn nhiều. Ngoài số tiền 120 USD (khoảng 2,8 triệu đồng) cho thiết bị, người dùng cũng cần mua thêm các mẫu áo phông chuyên dụng có giá 16 USD, khoảng 370.000 đồng. Reon Pocket cho phép làm giảm nhiệt độ mà con người phải chịu đựng xuống 5 độ C, hoặc tăng lên 8 độ vào mùa đông để giữ ấm cơ thể. Cái hay của chiếc máy này là không có tiếng ồn phát ra và thiết bị cũng rất gọn gàng vừa vặn. Mùa hốt bạc của thợ điều hoà

