“Cái chết” của huyền thoại Windows XP đã diễn ra êm ái thế nào?

Windows XP là hệ điều hành có một vị trí xứng đáng trong sử sách công nghệ, bởi nó là phiên bản đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc trên máy tính. Ngoài ra, Windows XP cũng hệ điều hành siêu thành công. Mặc dù Microsoft đã dừng hỗ trợ hệ điều hành này vào tháng 4/2014 nhưng vẫn có khá đông người dùng chưa sẵn sàng từ bỏ nó. Đã từng có nhiều ý kiến về việc nếu Windows XP được hồi sinh thì sẽ như thế nào và đây là một trong những ý tưởng về phiên bản Windows XP năm 2019. Windows XP vẫn tồn tại nhiều năm sau khi bị khai tử, bất chấp những rủi ro bảo mật vì không còn nhận được các bản cập nhật và vá lỗi bảo mật. Trong khi nhiều người tìm mọi biện pháp bảo mật tốt nhất để giữ an toàn khi dùng Windows XP thì vẫn còn nhiều người đang vô tình tạo cơ hội cho kẻ xấu dễ dàng tấn công máy tính của họ. Hơn 6 năm sau khi chính thức bị khai tử, Windows XP đã sẵn sàng "chìm vào bóng tối" mãi mãi và nhường sân khấu cho các phiên bản mới hơn. Thế giới cuối cùng đã sẵn sàng cho một tương lai không còn Windows XP. Hiện tại thị phần của hệ điều hành này đã giảm xuống dưới 1% khi hầu hết các thiết bị Windows đều đã nâng cấp lên các phiên bản Windows mới hơn. Vẫn sẽ có các thiết bị chạy Windows XP nhưng không còn được kết nối với Internet. Đây có thể coi như biện pháp bảo mật để ngăn chặn các cuộc tấn công nguy hiểm. Lý do một số người gắn bó với Windows XP đến bây giờ có lẽ là do khả năng tương thích của ứng dụng. Việc chuyển đổi sang các phiên bản Windows mới hơn là điều tất yếu cần phải làm, dù sớm hay muộn. Hiện tại nhiều người đã dần chuyển từ Windows XP sang Windows 7 (hệ điều hành mới bị khai tử gần đây) hoặc Windows 8, 8.1 và 10. Tuy nhiên, quá trình thay đổi đó vẫn đang diễn ra. Cần thời gian để người dùng kịp thay đổi và làm quen với các trải nghiệm khác lạ trên các phiên bản Windows mới. Chưa kể một số phiên bản Windows mới còn yêu cầu phần cứng tối thiểu khá cao, điều không phải ai cũng đủ khả năng tiếp cận. Windows XP sẽ dần biến mất để nhường chỗ cho các phiên bản Windows mới hơn dù ký ức về phiên bản này vẫn sẽ còn mãi.

