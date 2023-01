Các loài mèo hoang dã hiếm có của Việt Nam: Báo lửa

Báo lửa (Catopuma temminckii) còn được gọi là beo vàng châu Á là một loài mèo hoang dã sinh sống ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Sciencesource.com.Loài mèo này được ghi nhận từ Tây Tạng và Nepal tới Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc. Tại Việt Nam, báo lửa có vùng phân bố rộng từ Bắc tới Nam. Nơi thu mẫu gồm nhiều tỉnh thành từ Lai Châu đến Lâm Đồng. Ảnh: Tambako The Jaguar / Flickr. Là loài có kích thước trung bình trong họ Mèo, báo lửa trưởng thành có chiều dài thân khoảng 90 cm, đuôi dài 50 cm, cân nặng 12 đến 16 kg, kích cỡ tương đương báo gấm (Neofelis nebulosa). Ảnh: Wikipedia. Bộ lông báo lửa đồng mầu hoặc đỏ da bò hoặc xám gio hay nâu hung, không có hoa văn hoặc đốm sọc. Một số cá thể có thể hai sọc mờ dọc lưng. Ảnh: CGTN. Mầu lông lưng và bụng báo lửa ít tách biệt. Riêng phần đuôi có 2 mầu rõ rệt: Mặt trên cùng đồng màu thân, mặt dưới sáng. Ảnh: Wikipedia. Mặt báo lửa có hai sọc trắng từ khoé mắt lên đỉnh đầu và hai tới ba vạch trắng ở mép môi trên. Ảnh: CGTN. Những con mèo màu hung này thích săn mồi dưới đất, nhưng khi cần thiết chúng vẫn trèo cây. Khi đi săn chúng sử dụng các phương thức tấn công của một con mèo điển hình. Ảnh: Owlcation. Thức ăn của báo lửa chủ yếu là chim, thằn lằn, động vật gặm nhấm, các loài động vật có vú nhỏ, và thỉnh thoảng cả những con hươu hay nai non. Ảnh: Gary Kinard / Flickr. Chúng trưởng thành khi đạt độ tuổi từ 1,5 đến 2 năm. Thời gian mang thai của báo cái kéo dài khoảng 80 ngày, mỗi lần đẻ thông thường chỉ có một con. Con bố đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy con cái. Ảnh: The Catnip Times. Trong điều kiện giam cầm báo lửa sống tới 20 năm. Ở điều kiện nuôi nhốt, chúng rất tỏ ra lặng lẽ và dễ điều khiển. Ảnh: Belfast Zoo. Có ba phân loài báo lửa được công nhận là: Catopuma temminckii temminckii, phân bố ở Himalaya và Đông Nam Á, Sumatra; Catopuma temminckii dominicanorum ở Đông Nam Trung Quốc và Catopuma temminckii tristis ở Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: Kayleigh Baker Photography. Trong tự nhiên, báo lửa đang đối mặt với rủi ro từ sự tàn phá môi trường sống và việc con người săn bắt chúng để lấy lông và xương phục vụ cho y học cổ truyền Trung Hoa. Trong sách đỏ IUCN, chúng được coi là loài Sắp bị đe dọa. Ảnh: 1zoom.me. Ở Việt Nam, trước năm 1970 loài mèo này còn khá phổ biến, đến nay đã giảm sút nghiêm trọng về số lượng. Chúng được xếp vào diện Nguy cấp trogn Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Fur Affinity. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Báo lửa (Catopuma temminckii) còn được gọi là beo vàng châu Á là một loài mèo hoang dã sinh sống ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Sciencesource.com. Loài mèo này được ghi nhận từ Tây Tạng và Nepal tới Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc. Tại Việt Nam, báo lửa có vùng phân bố rộng từ Bắc tới Nam. Nơi thu mẫu gồm nhiều tỉnh thành từ Lai Châu đến Lâm Đồng. Ảnh: Tambako The Jaguar / Flickr. Là loài có kích thước trung bình trong họ Mèo, báo lửa trưởng thành có chiều dài thân khoảng 90 cm, đuôi dài 50 cm, cân nặng 12 đến 16 kg, kích cỡ tương đương báo gấm (Neofelis nebulosa). Ảnh: Wikipedia. Bộ lông báo lửa đồng mầu hoặc đỏ da bò hoặc xám gio hay nâu hung, không có hoa văn hoặc đốm sọc. Một số cá thể có thể hai sọc mờ dọc lưng. Ảnh: CGTN. Mầu lông lưng và bụng báo lửa ít tách biệt. Riêng phần đuôi có 2 mầu rõ rệt: Mặt trên cùng đồng màu thân, mặt dưới sáng. Ảnh: Wikipedia. Mặt báo lửa có hai sọc trắng từ khoé mắt lên đỉnh đầu và hai tới ba vạch trắng ở mép môi trên. Ảnh: CGTN. Những con mèo màu hung này thích săn mồi dưới đất, nhưng khi cần thiết chúng vẫn trèo cây. Khi đi săn chúng sử dụng các phương thức tấn công của một con mèo điển hình. Ảnh: Owlcation. Thức ăn của báo lửa chủ yếu là chim, thằn lằn, động vật gặm nhấm, các loài động vật có vú nhỏ, và thỉnh thoảng cả những con hươu hay nai non. Ảnh: Gary Kinard / Flickr. Chúng trưởng thành khi đạt độ tuổi từ 1,5 đến 2 năm. Thời gian mang thai của báo cái kéo dài khoảng 80 ngày, mỗi lần đẻ thông thường chỉ có một con. Con bố đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy con cái. Ảnh: The Catnip Times. Trong điều kiện giam cầm báo lửa sống tới 20 năm. Ở điều kiện nuôi nhốt, chúng rất tỏ ra lặng lẽ và dễ điều khiển. Ảnh: Belfast Zoo. Có ba phân loài báo lửa được công nhận là: Catopuma temminckii temminckii, phân bố ở Himalaya và Đông Nam Á, Sumatra; Catopuma temminckii dominicanorum ở Đông Nam Trung Quốc và Catopuma temminckii tristis ở Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: Kayleigh Baker Photography. Trong tự nhiên, báo lửa đang đối mặt với rủi ro từ sự tàn phá môi trường sống và việc con người săn bắt chúng để lấy lông và xương phục vụ cho y học cổ truyền Trung Hoa. Trong sách đỏ IUCN, chúng được coi là loài Sắp bị đe dọa. Ảnh: 1zoom.me. Ở Việt Nam, trước năm 1970 loài mèo này còn khá phổ biến, đến nay đã giảm sút nghiêm trọng về số lượng. Chúng được xếp vào diện Nguy cấp trogn Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Fur Affinity. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.