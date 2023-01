Các loài mèo hoang dã hiếm có của Việt Nam: Báo hoa mai

Trong thế giới của các loài mèo hoang dã, báo hoa mai (Panthera pardus) là một trong hai loài mèo lớn hiện diện ở Việt Nam (loài kia là hổ). Ảnh: iNaturalist. Đây chính là loài có sự phân bố lớn nhất trong số tất cả các loài mèo hoang dã, xuất hiện rộng rãi ở châu Phi cũng như miền Đông và miền Nam châu Á. Ảnh: GRID-Arendal Tại Việt Nam, báo hoa mai từng phân bố rộng ở các vùng rừng núi ba miền. Những nơi đã thu mẫu chúng là Lai Châu, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng. Ảnh: Wikipedia. Loài mèo có ngoại hình khá cơ bắp, với các chi tương đối ngắn và một cái đầu rộng. Con đực nặng có thể nặng tới 90 kg, dài đến 1,9 mét. Con cái nhỏ hơn con đực đáng kể. Ảnh: The Times. Chúng có nền lông mầu vàng nhạt ở phần lưng, trắng bạc ở phần bụng. Trên toàn thân từ đầu, thân, đuôi kể cả dưới bụng có nhiều đốm đen. Ảnh: Lonely Planet. Những đốm ở lưng có hình hoa mai, đốm ở đầu nhỏ, phần nửa gốc đuôi đốm đen lớn. Ảnh: Wildlife Explained. Ngoài dạng báo bình thường kể trên, còn có dạng báo đen toàn thân mầu đen, đốm hoa mai lặn trong nền lông nên khó nhìn thấy. Ảnh: The Conversation. Báo hoa mai có khả năng thích nghi đặc biệt với nhiều kiểu môi trường sống khác nhau, dù nơi ưa thích nhất là những đồng cỏ xavan và rừng nhiệt đới. Ở Ấn Độ, chúng sống rất gần các khu dân cư đông đúc. Ảnh: Westend61. Những con mèo đốm này có khả năng leo trèo điêu luyện và bơi khá tốt. Là kẻ săt mồi cự phách, chúng có thể săn bắt nhiều chủng loại con mồi hơn bất kỳ các loài mèo lớn nào khác với kĩ năng săn mồi đỉnh cao. Ảnh: Wikipedia. Chúng có thể ăn từ những động vật nhỏ như côn trùng, động vật gặm nhấm, cá đến những con thú thậm chí to lớn hơn chúng như linh dương đầu bò, lợn rừng, bò tót. Ảnh: HowStuffWorks. Mặc dù có kích thước thường nhỏ hơn một chút so với con người, một con báo trưởng thành vẫn mạnh mẽ hơn nhiều và đủ khả năng giết chết người. Nhiều trường hợp báo hoa mai bắt và ăn thịt người đã được ghi nhận. Ảnh: PBS. Chúng có thể sinh sản quanh năm ở vùng khí hậu ấm hoặc vào mùa xuân ở nơi lạnh hơn. Thời gian mang thai của báo cái kéo dài trong 90 đến 105 ngày, một lứa đẻ khoảng 2-4 con. Ảnh: Wildlife SOS. Khoảng ba tháng tuổi, báo con bắt đầu theo mẹ đi săn. Khi được một tuổi, chúng có thể tự lo cho mình, nhưng vẫn ở với mẹ tới khi được 18 đến 24 tháng. Tuổi thọ trung bình của báo hoa mai từ 12 đến 17 năm. Ảnh: Britannica. Có 9 phân loài báo hoa mai được công nhận, gồm báo hoa mai châu Phi, báo hoa mai Ấn Độ, báo Ả Rập, báo Ba Tư, báo Hoa Bắc, báo Amur, báo hoa mai Đông Dương, báo Java, báo hoa mai Sri Lanka. Ảnh: Wikipedia. Mặc dù quần thể báo hoa mai ở châu Phi và Ấn Độ có số lượng dồi dào, ở các khu vực khác chúng đã suy giảm nghiêm trọng do sự phá hủy môi trường sống và nạn săn trộm. Các phân loài Ả Rập, Amur, Đông Dương, Java thuộc diện Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: The Independent. Ở Việt Nam, báo hoa mai vốn ít gặp trong thiên nhiên, hiện số lượng còn rất ít, có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo vệ tích cực. Trong Sách Đỏ Việt Nam, chúng được xếp vào loài Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những ph ong tục ngày Tết Việt | VTC1.





Trong thế giới của các loài mèo hoang dã, báo hoa mai (Panthera pardus) là một trong hai loài mèo lớn hiện diện ở Việt Nam (loài kia là hổ). Ảnh: iNaturalist. Đây chính là loài có sự phân bố lớn nhất trong số tất cả các loài mèo hoang dã, xuất hiện rộng rãi ở châu Phi cũng như miền Đông và miền Nam châu Á. Ảnh: GRID-Arendal Tại Việt Nam, báo hoa mai từng phân bố rộng ở các vùng rừng núi ba miền. Những nơi đã thu mẫu chúng là Lai Châu, Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng. Ảnh: Wikipedia. Loài mèo có ngoại hình khá cơ bắp, với các chi tương đối ngắn và một cái đầu rộng. Con đực nặng có thể nặng tới 90 kg, dài đến 1,9 mét. Con cái nhỏ hơn con đực đáng kể. Ảnh: The Times. Chúng có nền lông mầu vàng nhạt ở phần lưng, trắng bạc ở phần bụng. Trên toàn thân từ đầu, thân, đuôi kể cả dưới bụng có nhiều đốm đen. Ảnh: Lonely Planet. Những đốm ở lưng có hình hoa mai, đốm ở đầu nhỏ, phần nửa gốc đuôi đốm đen lớn. Ảnh: Wildlife Explained. Ngoài dạng báo bình thường kể trên, còn có dạng báo đen toàn thân mầu đen, đốm hoa mai lặn trong nền lông nên khó nhìn thấy. Ảnh: The Conversation. Báo hoa mai có khả năng thích nghi đặc biệt với nhiều kiểu môi trường sống khác nhau, dù nơi ưa thích nhất là những đồng cỏ xavan và rừng nhiệt đới. Ở Ấn Độ, chúng sống rất gần các khu dân cư đông đúc. Ảnh: Westend61. Những con mèo đốm này có khả năng leo trèo điêu luyện và bơi khá tốt. Là kẻ săt mồi cự phách, chúng có thể săn bắt nhiều chủng loại con mồi hơn bất kỳ các loài mèo lớn nào khác với kĩ năng săn mồi đỉnh cao. Ảnh: Wikipedia. Chúng có thể ăn từ những động vật nhỏ như côn trùng, động vật gặm nhấm, cá đến những con thú thậm chí to lớn hơn chúng như linh dương đầu bò, lợn rừng, bò tót. Ảnh: HowStuffWorks. Mặc dù có kích thước thường nhỏ hơn một chút so với con người, một con báo trưởng thành vẫn mạnh mẽ hơn nhiều và đủ khả năng giết chết người. Nhiều trường hợp báo hoa mai bắt và ăn thịt người đã được ghi nhận. Ảnh: PBS. Chúng có thể sinh sản quanh năm ở vùng khí hậu ấm hoặc vào mùa xuân ở nơi lạnh hơn. Thời gian mang thai của báo cái kéo dài trong 90 đến 105 ngày, một lứa đẻ khoảng 2-4 con. Ảnh: Wildlife SOS. Khoảng ba tháng tuổi, báo con bắt đầu theo mẹ đi săn. Khi được một tuổi, chúng có thể tự lo cho mình, nhưng vẫn ở với mẹ tới khi được 18 đến 24 tháng. Tuổi thọ trung bình của báo hoa mai từ 12 đến 17 năm. Ảnh: Britannica. Có 9 phân loài báo hoa mai được công nhận, gồm báo hoa mai châu Phi, báo hoa mai Ấn Độ, báo Ả Rập, báo Ba Tư, báo Hoa Bắc, báo Amur, báo hoa mai Đông Dương, báo Java, báo hoa mai Sri Lanka. Ảnh: Wikipedia. Mặc dù quần thể báo hoa mai ở châu Phi và Ấn Độ có số lượng dồi dào, ở các khu vực khác chúng đã suy giảm nghiêm trọng do sự phá hủy môi trường sống và nạn săn trộm. Các phân loài Ả Rập, Amur, Đông Dương, Java thuộc diện Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: The Independent. Ở Việt Nam, báo hoa mai vốn ít gặp trong thiên nhiên, hiện số lượng còn rất ít, có nguy cơ tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo vệ tích cực. Trong Sách Đỏ Việt Nam, chúng được xếp vào loài Cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Wikipedia.