Cá voi 10 tấn dạt vào bờ biển Thanh Hóa: Điềm báo bội thu?

Vào sáng sớm ngày 27/1, ngư dân thôn Tiên Thắng, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ phát hiện xác cá voi (hay còn gọi cá Ông) nặng hơn 10 tấn trôi dạt vào bờ khi ra biển đánh bắt cá. Xác cá voi trên có chiều dài hơn 7m và đang trong quá trình phần hủy. Theo đó, phần đầu của nó không còn. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương cùng các ngư dân đưa xác cá voi lên bờ và tiến hành chôn cất, làm lễ thắp hương để cầu xin phù hộ các chuyến ra khơi đánh bắt cá thuận buồm xuôi gió. Trước đó, một số cá voi trôi dạt vào bờ được phát hiện ở bờ biển tại một số làng chài thuộc các tỉnh thành của Việt Nam. Tại nhiều làng chài, ngư dân có tín ngưỡng thờ cá Ông. Theo quan niệm của ngư dân, cá voi chính là “linh ngư” ở biển Đông, thường giúp đỡ con người gặp nạn ngoài khơi. Do vậy, cá voi còn được ngư dân tôn kính nên họ gọi là Ngư Ông. Ngư dân tin rằng cá Ông dạt vào bờ biển là một điềm lành báo hiệu một mùa bội thu, may mắn. Vì vậy, ngư dân tuyệt đối không săn bắt và ăn thịt cá voi. Xuất phát từ tín ngưỡng này, mỗi lần nhìn thấy cá voi mắc cạn, ngư dân đều cố gắng cứu giúp và đưa chúng trở về biển cả. Khi cá đã bơi ra xa, ngư dân tung gạo, muối xuống để nó có lương thực trở về đại dương an toàn. Nếu như phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ, ngư dân sẽ coi đó là điềm lành, là phúc đến bởi mảnh đất này được thần cá chọn làm nơi yên nghỉ và tin tưởng phó thác việc an táng. Vì vậy, một số địa phương xây đền, miếu thờ cá Ông. Vào các dịp đầu năm mới, ngư dân bày tỏ lòng tôn kính với cá Ông thông qua việc tổ chức lễ hội cầu ngư. Họ làm như vậy vì muốn cầu mong trong 12 tháng tới sẽ mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng để có thể đánh bắt được nhiều thủy hải sản. Mời độc giả xem video: Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Nguồn: VTV.

