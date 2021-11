Cá thể báo tuyết chết vì COVID-19 ở Mỹ: Quý hiếm sao?

Ba con báo tuyết Ranney, Everest và Makalu đã qua đời ngày 12/11 vừa qua do biến chứng của COVID-19 tại vườn thú trẻ em Lincoln ở bang Nebraska, Mỹ Được biết, báo tuyết là loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Việc 3 con báo qua đời cùng lúc là mất mát lớn không chỉ của vườn thú mà còn cho toàn thể chúng ta. Báo tuyết là loài động vật thuộc Bộ Ăn Thịt, Họ Mèo, chúng phân bố ở 12 quốc gia khác nhau ở khu vực Trung Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Pakistan, Nga, Mông Cổ, Afghanistan..). Với sức mạnh và khả năng tuyệt đỉnh của báo tuyết, có thể di chuyển ở những sườn dốc thẳng đứng. Cơ chân sau của báo tuyết được cấu tạo giúp nâng cao khả năng nhảy, kết hợp cùng với đuôi dài giúp sự cân bằng và nhanh nhẹn. Báo tuyết là loài động vật đặc hữu vùng núi cao Trung Á, chúng được bao bọc cơ thể bởi một lớp lông dày, kích thước bàn chân rộng – có lông phủ, hoạt động như những chiếc giày đi tuyết. Vào mùa hè, chúng thường sống ở khu vực đồng cỏ ven núi, các khu rừng thuộc vùng núi cao. Thức ăn của báo tuyết thường là Cừu hoang Himalaya (Cừu Bharal). Tuy nhiên chúng cũng được biết là loài động vật ăn tạp, với sức mạnh của mình, báo tuyết có thể hạ gục con mồi với cân nặng gấp 3 lần cơ thể mình. Chúng sẽ ăn tất cả những gì mà chúng tìm thấy như thỏ rừng, chim, thịt thối rữa, cỏ, lá cây, cành cây thậm chí có trường hợp đã vào nhà dân để ăn thịt gia cầm, dê… Báo tuyết cái sinh từ 2 đến 3 con mỗi lần trong các ổ nhỏ ẩn trong hang động hay khe đá. Báo mẹ trải lông của mình xung quanh ổ để làm cho nơi ẩn náu này thêm ấm cúng. Được Liên minh Quốc Tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) đưa vào tình trạng Nguy cấp (Endangered) năm 1972, báo tuyết là một trong số những loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần. Con người là động vật săn mồi duy nhất đối với loài báo tuyết. Săn bắn, mất môi trường sống và bị giết là những lý do chính khiến loài mèo lớn này bị đe dọa. Báo tuyết thường bị nông dân địa phương giết vì chúng săn động vật họ chăn nuôi như cừu, dê, ngựa và bê Tây Tạng. Những loài động vật mà loài báo tuyết thường săn - chẳng hạn như cừu Argali - cũng là đối tượng săn bắt của người dân địa phương. Khi con mồi tự nhiên của chúng trở nên khó tìm hơn, những con báo tuyết buộc phải săn động vật nuôi để sống sót. Phạm vi môi trường sinh sống của báo tuyết liên tục giảm mạnh do sự bành trướng của con người cùng với phạm vi chăn thả động vật nuôi ngày càng được mở rộng. Sự phát triển này khiến phạm vi sinh sống của báo tuyết ngày càng bị phân mảnh thành các vùng nhỏ. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

