Cá nược mắc lưới ngư dân Việt: Loài cực quý hiếm!

Sau khi xác định đây là loài cá quý hiếm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân một ít kinh phí dầu máy, vận động họ thả cá về biển để bảo tồn. Hiện có 16 con cá nược đã được thả về biển, còn lại 3 con bị chết do ngộp thở. Theo ngư dân địa phương, loài cá nược rất ít xuất hiện trên địa bàn. Khoảng 40 năm trước, một ngư dân trên địa bàn xã cũng đã từng đánh bắt được loài cá này. Cá nược (Orcaella brevirostris), IUCN còn gọi là cá heo Irrawaddy sông Mekong là một loài động vật có vú thuộc họ Cá heo biển Delphinidae, sống ven bờ biển và cửa sông trong khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam loài này được định danh tiếng Việt là cá nược hoặc cá nược Minh Hải. Loài này có cục mô lớn chứa nhiều chất béo ở trên trán, đầu tròn và tù. Mỏ của nó là không rõ ràng. Vây lưng ngắn, hình tam giác tù. Các chân chèo dài và rộng bản. Nó có da sáng màu trên toàn bộ cơ thể- phần bụng trắng hơn so với phần lưng. Khi mới sinh ra, cá nược có chiều dài cơ thể khoảng 1 m (3,3 ft) và cân nặng khoảng 10 kg. Khi trưởng thành nó đạt tới 2,3 m(7,5 ft). Chiều dài lớn nhất ghi nhận được là 2,75 m đo ở một cá thể đực ở Thái Lan và nặng trên 130 kg. Tuổi thọ khoảng 30 năm. Đầu năm 2012, các nhà khoa học đã tìm thấy một quẩn thể gồm khoảng 20 con cá nược tại khu vực gần quần đảo Bà Lụa, thuộc Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang của Việt Nam. Cá nược được đưa vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao từ năm 2004. Do cuộc sống ở vùng biển ven bờ nên cá nược dễ bị tổn thương trước các can thiệp từ phía con người hơn là các loài cá heo sông khác. Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang

Sau khi xác định đây là loài cá quý hiếm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân một ít kinh phí dầu máy, vận động họ thả cá về biển để bảo tồn. Hiện có 16 con cá nược đã được thả về biển, còn lại 3 con bị chết do ngộp thở. Theo ngư dân địa phương, loài cá nược rất ít xuất hiện trên địa bàn. Khoảng 40 năm trước, một ngư dân trên địa bàn xã cũng đã từng đánh bắt được loài cá này. Cá nược (Orcaella brevirostris), IUCN còn gọi là cá heo Irrawaddy sông Mekong là một loài động vật có vú thuộc họ Cá heo biển Delphinidae, sống ven bờ biển và cửa sông trong khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam loài này được định danh tiếng Việt là cá nược hoặc cá nược Minh Hải . Loài này có cục mô lớn chứa nhiều chất béo ở trên trán, đầu tròn và tù. Mỏ của nó là không rõ ràng. Vây lưng ngắn, hình tam giác tù. Các chân chèo dài và rộng bản. Nó có da sáng màu trên toàn bộ cơ thể- phần bụng trắng hơn so với phần lưng. Khi mới sinh ra, cá nược có chiều dài cơ thể khoảng 1 m (3,3 ft) và cân nặng khoảng 10 kg. Khi trưởng thành nó đạt tới 2,3 m(7,5 ft). Chiều dài lớn nhất ghi nhận được là 2,75 m đo ở một cá thể đực ở Thái Lan và nặng trên 130 kg. Tuổi thọ khoảng 30 năm. Đầu năm 2012, các nhà khoa học đã tìm thấy một quẩn thể gồm khoảng 20 con cá nược tại khu vực gần quần đảo Bà Lụa, thuộc Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang của Việt Nam. Cá nược được đưa vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao từ năm 2004. Do cuộc sống ở vùng biển ven bờ nên cá nược dễ bị tổn thương trước các can thiệp từ phía con người hơn là các loài cá heo sông khác. Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang