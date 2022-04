Cá heo mắc cạn dạt vào bờ biển Việt Nam: Điềm báo bội thu?

Khoảng 9h30 phút ngày 25/4 người dân xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa phát hiện 1 con cá heo trong tình trạng đã chết, trôi dạt vào khu vực sông Sung. Con cá heo mắc cạn có chiều dài khoảng 2m, trọng lượng khoảng 220kg sau đó đã được người dân an táng theo phong tục địa phương. Ảnh: Tiền Phong. Đây không phải là lần đầu tiên người dân phát hiện cá heo mắc cạn. Vào ngày 15/7/2021, một con cá heo nặng khoảng 50kg bị mắc cạn ở cồn cát dưới chân cầu Lại Giang, Bình Định. Lực lượng chức năng cùng người dân đã giải cứu và thả cá heo về vùng biển An Dũ. Ảnh: NNVN. Chiều 19/5/2021, người dân ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một cá heo dài khoảng 3m, nặng khoảng 200kg trôi dạt vào bờ biển. Các ngư dân dìu cá heo ra biển nhưng tới khoảng 5 giờ sáng 20/5, cá heo lại lụy vào bờ trong tình trạng kiệt sức. Sau khi cá heo qua đời, người dân đã làm lễ an táng cho cá heo. Ảnh: NLĐ. Trưa 23/10/2015, một con cá heo được phát hiện bị mắc cạn trên bãi cát ở bờ biển khu vực thôn 1, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh).3 ngư dân đã bế đưa cá heo lên một chiếc thuyền, đưa ra khu vực nước sâu để thả. Ảnh: NLĐ. Sáng 10/7/2015, tại bãi biển khu vực Áng ông Bảy thuộc địa phận xã Hiền Hào - Cát Hải - TP Hải Phòng, một con cá heo đen dài gần 3m, nặng 245kg được phát hiện đã chết dạt vào bãi đá. Người dân sau đó đã chôn cất cá heo theo nghi lễ vùng biển. Ảnh: Dân Trí. Theo quan niệm của một số người dân vùng biển Việt Nam, năm nào có xác cá heo lụy bờ thì năm đó ngư dân địa phương ăn nên làm ra, công việc đánh bắt thuận buồm xuôi gió. Họ tin rằng vị thần Nam Hải đã hóa thân vào hình ảnh các loại cá lớn, trong đó có cá heo để che chở, cứu giúp khi ngư dân gặp nạn trên biển. Còn khoa học giải thích hiện tượng này thế nào? Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 2.000 thú có vú dưới biển chết do bị mắc cạn, trong đó có cá heo. Theo các nhà khoa học, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cá heo mắc cạn như từ trường Trái Đất, điều kiện tự nhiên... Tuy nhiên, các lỗi định vị được cho là nguyên nhân chính, còn các lý do khác vẫn chưa được điều tra để kết luận đầy đủ. Cụ thể, tiếng ồn dưới nước do các con tàu, các dàn khoan hay thiết bị định vị dưới nước của quân đội đã gây những tác động rất xấu, ảnh hưởng đến việc xác định phương hướng và giao tiếp của cá voi, khiến chúng "lạc đường". Ảnh: Dân Trí. Khi một con cá heo được phát hiện mắc cạn, các đội cứu hộ thường cố gắng làm mát cơ thể cho chúng và phối hợp với các đơn vị chức năng để đưa những con vật này trở về biển. Ở một số quốc gia, người ta thiết lập các đường dây nóng để huy động được nhiều người hỗ trợ một cách nhanh nhất. Nhưng với nhiều con vật đã kiệt sức thì ngay cả những biện pháp khẩn cấp này cũng vẫn là quá muộn. Mời quý độc giả xem video: "Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý". Nguồn: TH TP CT.

Khoảng 9h30 phút ngày 25/4 người dân xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa phát hiện 1 con cá heo trong tình trạng đã chết, trôi dạt vào khu vực sông Sung. Con cá heo mắc cạn có chiều dài khoảng 2m, trọng lượng khoảng 220kg sau đó đã được người dân an táng theo phong tục địa phương. Ảnh: Tiền Phong. Đây không phải là lần đầu tiên người dân phát hiện cá heo mắc cạn. Vào ngày 15/7/2021, một con cá heo nặng khoảng 50kg bị mắc cạn ở cồn cát dưới chân cầu Lại Giang, Bình Định. Lực lượng chức năng cùng người dân đã giải cứu và thả cá heo về vùng biển An Dũ. Ảnh: NNVN. Chiều 19/5/2021, người dân ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một cá heo dài khoảng 3m, nặng khoảng 200kg trôi dạt vào bờ biển. Các ngư dân dìu cá heo ra biển nhưng tới khoảng 5 giờ sáng 20/5, cá heo lại lụy vào bờ trong tình trạng kiệt sức. Sau khi cá heo qua đời, người dân đã làm lễ an táng cho cá heo. Ảnh: NLĐ. Trưa 23/10/2015, một con cá heo được phát hiện bị mắc cạn trên bãi cát ở bờ biển khu vực thôn 1, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh).3 ngư dân đã bế đưa cá heo lên một chiếc thuyền, đưa ra khu vực nước sâu để thả. Ảnh: NLĐ. Sáng 10/7/2015, tại bãi biển khu vực Áng ông Bảy thuộc địa phận xã Hiền Hào - Cát Hải - TP Hải Phòng, một con cá heo đen dài gần 3m, nặng 245kg được phát hiện đã chết dạt vào bãi đá. Người dân sau đó đã chôn cất cá heo theo nghi lễ vùng biển. Ảnh: Dân Trí. Theo quan niệm của một số người dân vùng biển Việt Nam, năm nào có xác cá heo lụy bờ thì năm đó ngư dân địa phương ăn nên làm ra, công việc đánh bắt thuận buồm xuôi gió. Họ tin rằng vị thần Nam Hải đã hóa thân vào hình ảnh các loại cá lớn, trong đó có cá heo để che chở, cứu giúp khi ngư dân gặp nạn trên biển. Còn khoa học giải thích hiện tượng này thế nào? Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 2.000 thú có vú dưới biển chết do bị mắc cạn, trong đó có cá heo. Theo các nhà khoa học, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cá heo mắc cạn như từ trường Trái Đất, điều kiện tự nhiên... Tuy nhiên, các lỗi định vị được cho là nguyên nhân chính, còn các lý do khác vẫn chưa được điều tra để kết luận đầy đủ. Cụ thể, tiếng ồn dưới nước do các con tàu, các dàn khoan hay thiết bị định vị dưới nước của quân đội đã gây những tác động rất xấu, ảnh hưởng đến việc xác định phương hướng và giao tiếp của cá voi, khiến chúng "lạc đường". Ảnh: Dân Trí. Khi một con cá heo được phát hiện mắc cạn, các đội cứu hộ thường cố gắng làm mát cơ thể cho chúng và phối hợp với các đơn vị chức năng để đưa những con vật này trở về biển. Ở một số quốc gia, người ta thiết lập các đường dây nóng để huy động được nhiều người hỗ trợ một cách nhanh nhất. Nhưng với nhiều con vật đã kiệt sức thì ngay cả những biện pháp khẩn cấp này cũng vẫn là quá muộn. Mời quý độc giả xem video: " Ngỡ ngàng đàn cá heo ‘khủng” “tung tăng” bơi ở đảo Phú Quý". Nguồn: TH TP CT.