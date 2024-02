Cá cờ 200kg và loạt quái ngư khủng sa lưới ngư dân Việt

Sáng 2/2, anh Bùi Đình Khôi xác nhận việc đánh bắt con cá cờ lớn này. Con cá có kích thước lớn, dài hơn 3m và bề ngang bụng khoảng 80cm, với thân hình có hai màu trắng và đen rõ rệt. Sau khi đưa con cá này vào bờ, anh đã bán cho thương lái với giá 16 triệu đồng, mỗi kg giá 80 nghìn đồng. Con cá này mắc lưới của ngư dân lúc 5h sáng. Anh Khôi cùng ba thuyền viên khác đang đánh cá ở vùng biển tỉnh Quảng Trị, cách bờ khoảng 40 hải lý. Con cá này mắc lưới của ngư dân lúc 5h sáng. Anh Khôi cùng ba thuyền viên khác đang đánh cá ở vùng biển tỉnh Quảng Trị, cách bờ khoảng 40 hải lý. Đây không phải là lần đầu tiên người dân bắt được cá khủng. Trước đó, vào ngày 12/10/2023, một con cá song vang (hay còn gọi là song Hoàng đế) nặng gần 60 kg được ngư dân bắt được trên vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, nhóm ngư dân mang con cá "khủng" vào Mũi Ngọc bán Ngày 16/6/2023, anh Lê Khánh Hòa (29 tuổi, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cho hay, nhóm của anh câu được con cá trắm đen nặng 40,5 kg ở đập Khe Là, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ. Tối ngày 25/5/2022, ông Bùi Văn Chính ở xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái, đi đánh lưới ở hồ Thác Bà trên địa bàn xã thì bắt được con cá trắm đen nặng gần 53 kg. Con cá quá lớn nên ông đã gọi con trai và mọi người ra hỗ trợ để bắt nó mang lên bờ. Vào ngày 9/9/2021, một nhóm ngư dân đã bắt được một con cá mè nặng 44 kg trong quá trình dùng lưới bắt cá trên hồ thủy điện Na Hang ở tỉnh Tuyên Quang. Chiều ngày 21/12/2019, anh Salayman (40 tuổi, quê ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đánh bắt cá trên sông Cái phía Campuchia. Trong lúc kéo lưới lên, anh phát hiện có con cá tra nặng 230 kg nên gọi mọi người xung quanh tới hỗ trợ. Sau hơn 2 giờ, họ mới kéo được con quái ngư khổng lồ lên thuyền. Đêm ngày 8/7/2019, một người dân đánh bắt được con cá trắm đen “khủng” có trọng lượng 50 kg, dài 1,6m ở hồ Thác Bà (Yên Bái). Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.

