Bụi từ Sa mạc Sahara khiến bầu trời Châu Âu như ngày tận thế

Ngày 6/2, bầu trời khu vực Trung Âu và vùng Alpes bỗng chuyển màu cam kỳ lạ do bụi từ sa mạc Sahara. Hiện tượng này đã được ghi nhận trên khắp miền Trung nước Pháp, Thụy Sĩ, miền Nam nước Đức, Áo và cả miền Bắc Balkan. Theo SRF Meteo, kênh dự báo thời tiết của đài truyền hình quốc gia Thụy Sĩ, các hạt bụi có nguồn gốc từ những khu vực phía tây bắc châu Phi, bao gồm Mauritania, Mali và Algeria. Thời tiết và gió mạnh ở những quốc gia đó đã khiến cát ở Sahara bị cuốn lên cao từ 2-5 km. Những hạt cát này sau đó bị gió nam thổi về phía châu Âu. Khi gió thổi đến những dãy núi cao của châu Âu, chúng bị chặn lại và bụi rơi xuống, khiến tuyết cũng có màu cam. Nồng độ bụi cao đã biến bầu trời và tuyết thành màu cam, tạo ra khung cảnh như ngày tận thế. Không khí kỳ lạ khiến du khách tỏ ra vô cùng thích thú. Bên cạnh đó không ít người cũng lo lắng về ảnh hưởng của hiện tượng này tới sức khỏe. Hình ảnh từ Hệ thống Thông tin và Dữ liệu Hệ thống Quan sát Trái đất (EOSDIS) của NASA cho thấy bụi từ Sahara bay qua biển Địa Trung Hải vào châu Âu ngày 6/2. Mức độ bụi mịn trong không khí cũng tăng lên do cát, đặc biệt là những khu vực trên núi. Tại vùng Jungfraujoch của Thụy Sĩ nằm ở độ cao 3.463 m, nồng độ bụi là 744 microgam/m3. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình cả năm ở đây, 10 microgam/m3. Theo Severe Weather, gió sẽ tiếp tục đẩy số bụi này về phía bắc và phía đông đến Benelux, miền trung nước Đức, Cộng hòa Czech và Hungary vào sáng 7/2. Tuy nhiên đây không phải là hiện tượng hiếm gặp. Người dân châu Âu thường chứng kiến bầu trời chuyển màu cam vài lần vào mùa đông.

