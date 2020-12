Bỏ qua khó khăn, Esports vẫn kiếm được số tiền khủng năm 2020

Đứng đầu bảng xếp hạng tổ chức Esports có giá trị lớn nhất thế giới 2020 là Team SoloMid thuộc sở hữu của Andy Dinh có doanh thu ước tính năm nay là 45 triệu USD. Mức tăng tưởng cao hơn 3% so với năm ngoái. Giá trị của Team SoloMid hiện nay khoảng 410 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LCS - TSM. Các đội tuyển không tham gia franchise: Apex Legends, Fortnite, Icon Influencers, Magic the Gathering, PUBG, PUBG Mobile, Rainbow 6, Super Smash Bros, Team Fight Tactics, Valorant. Xếp vị trí thứ 2 là Cloud9 với doanh thu ước tính 30 triệu USD. Dù mức tăng trưởng giảm 13% so với năm ngoái nhưng giá trị của Cloud9 vẫn ở mức 350 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LCS - Cloud9, OWL - London Spitfire. Các đội tuyển không tham gia franchise: CS:GO, Fortnite, Halo, Hearthstone, Rainbow 6, Super Smash Bros, Teamfight Tactics, Valorant, World of Warcraft. Ở vị trí thứ 3 là Team Liquid có doanh thu ước tính 28 triệu USD. Mức tăng trưởng giảm 3% so với năm ngoái. Giá trị hiện tại của Team Liquid là 310 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LCS - Team Liquid. Các đội tuyển không tham gia franchise: CS:GO, Dota 2, Fortnite, Hearthstone, PUBG, Rainbow 6, Super Smash Bros, StarCraft II, Valorant. Vị trí thứ 4 là Faze Clan có doanh thu ước tính 40 triệu USD. Mức tăng trưởng tăng 27% so với năm ngoái. Giá trị hiện tại của Faze Clan khoảng 305 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: CDL - Atlanta FaZe. Các đội tuyển không tham gia franchise: CS:GO, FIFA, Fortnite, PUBG, Rainbow 6, Valorant. Xếp vị trí thứ 5 là 100 Thieves với doanh thu ước tính 16 triệu USD trong năm vừa qua. Hiện tại giá trị của 100 Thieves khoảng 190 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LCS - 100 Thieves, CDL - Los Angeles Thieves. Các đội tuyển không tham gia franchise: Fortnite, Valorant. Vị trí thứ 6 thuộc về Gen.G với doanh thu ước tính 14 triệu USD. Giá trị hiện tại của Gen.G khoảng 185 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LCK - Gen.G, NBA 2K League -Shanghai, OWL - Seoul Dynasty. Các đội tuyển không tham gia franchise: Fortnite (Team Bumble), Overwatch Contenders, PUBG, Valorant Vị trí thứ 7 là Enthusiast Gaming với doanh thu ước tính 95 triệu USD. Giá trị hiện tại của Enthusiast Gaming khoảng 180 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LCK - Gen.G, NBA 2K League -Shanghai, OWL - Seoul Dynasty. Các đội tuyển không tham gia franchise: Fortnite (Team Bumble), Overwatch Contenders, PUBG, Valorant Vị trí thứ 8 là G2 Esports có doanh thu ước tính 19 triệu USD. Giá trị hiện tại của G2 Esports khoảng 175 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LEC - G2 Esports. Các đội tuyển không tham gia franchise: CS:GO, Fortnite, Hearthstone, Rainbow 6, Rocket League, Sim Racing Valorant Ở vị trí thứ 9 là NRG Esports có doanh thu ước tính 20 triệu USD, giá trị hiện tại của NRG Esports khoảng 155 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: CDL - OpTic Chicago, OWL - San Francisco Shock. Các đội tuyển không tham gia franchise: Apex Legends, Fortnite, Rocket League, Valorant Ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là T1, doanh thu ước tính 15 triệu USD, giá trị của T1 hiện tại khoảng 150 triệu USD. Các đội tuyển tham gia franchise: LCK - T1. Các đội tuyển không tham gia franchise: Apex Legends, Dota 2, Fortnite, Hearthstone, Overwatch Contenders, PUBG.

