Bí ẩn thân cây khổng lồ dựng đứng giữa hồ suốt 1 thế kỷ

Được gọi là "The Old Man of the Lake" (Ông già của hồ nước), thân cây khổng lồ này có chiều cao khoảng 9,1m và nhô lên khỏi mặt nước hồ khoảng 1,2m. Ngay từ năm 1896, nhà thám hiểm địa chất Joseph Diller đã phát hiện một thân cây đặc biệt, thường được gọi là "Ông già của hồ nước". Điều độc đáo là thân cây này nổi thẳng đứng, cao hơn mặt nước khoảng 1,2m. Vào năm 1902, Diller đã công bố nghiên cứu đầu tiên về thân cây này, chỉ ra rằng nó không chỉ nổi nhấp nhô ở một vị trí cố định, mà trong vòng 5 năm sau khi phát hiện, nó đã di chuyển khoảng 400m trên hồ Crater. Lần nghiên cứu thứ hai vào năm 1938 chỉ ra rằng, thân cây Ông già đã di chuyển thêm 99,9 km dưới tác động của sóng và gió, cho đến tổng cộng hơn 100 km. Đặc điểm đáng chú ý của hồ Crater là nước có màu xanh đặc trưng, có thể khiến người ta nghĩ rằng hồ đã được nhuộm màu. Được hình thành từ một vùng núi lửa suy yếu, hồ có độ sâu khoảng 592m và là hồ sâu nhất ở Mỹ, cũng như hồ thứ 9 sâu nhất thế giới. Một cây cổ thụ độc đáo, được ước tính đã tồn tại ít nhất 120 năm trên hồ Crater, tuy nhiên niên đại carbon cho thấy nó có thể đã 450 tuổi. Mặc dù không ai có lời giải thích chính xác, một số giả thuyết đã được đưa ra. Một trong số đó là khả năng cây bị cuốn trôi xuống hồ nhiều thập kỷ trước đó, khiến cây đứng thẳng do đá bám vào gốc cây. Tuy nhiên, điều này không có bằng chứng thực tế chứng minh. Một giả thuyết khác cho rằng, sau một thời gian dưới nước, gốc cây trở nên nặng hơn và chìm xuống, trong khi phần trên tiếp tục nổi lên dưới ánh nắng mặt trời. Tình trạng cân bằng này giúp cây đứng thẳng trong nước. Dù cho câu trả lời vẫn mơ hồ, "The Old Man of the Lake" vẫn là một hiện tượng kỳ bí đầy thú vị trên hồ Crater, không ngừng khiến người ta tò mò và thích thú. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn vùng đất y hệt phiên bản địa ngục của Trái Đất.

