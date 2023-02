Bí ẩn sinh vật có 720 giới tính, không não nhưng cực thông minh

Loài sinh vật kỳ lạ có tên Physarum polycephalum. Nó không phải động vật, thực vật hay nấm mà là sinh vật đơn bào với 720 giới tính. Giới tính ở người thương chia thành hai loại với tế bào giới tính ở nam là tinh trùng còn ở nữ là tế bào trứng. Tuy nhiên, ở nấm nhầy có nhiều tế bào giới tính mang các gen khác nhau, với sự kết hợp khác nhau, nhờ đó tạo nên sự đa dạng trong giới tính của loài sinh vật này. Bên cạnh số lượng giới tính khổng lồ, điều khiến các nhà khoa học ngạc nhiên là ngay cả khi Physarum polycephalum không có não, nó vẫn có dấu hiệu của sự thông minh và thậm chí là học hỏi bằng cách tuân theo các mô hình khác nhau. Tuy không có mắt hoặc tai, nó vẫn nhận thức rất rõ về môi trường xung quanh và sẽ lập tức lùi lại nếu cảm thấy nguy hiểm đang ở phía trước. Physarum polycephalum không có miệng nhưng vẫn ăn được vỏ cây. Bột yến mạch chính là thức ăn ưa thích của chúng. Loài sinh vật này có thể phát triển với tốc độ 4cm/h. Thậm chí sinh vật màu vàng này còn có khả năng tự liền lại nếu bị cắt đôi. Các nhà khoa học đã gặp nhiều khó khăn trong việc phân loại sinh vật này. Nó trông như một loại nấm, nhưng di chuyển như một con vật. Nó không có não, nhưng vẫn có thể “học” cách định hướng di chuyển trên những cung đường phức tạp trong vài giờ để tìm kiếm thức ăn. Trong những năm 1960, người ta bắt đầu gọi nó là "the blob" lấy cảm hứng từ một bộ phim khoa học viễn tưởng phát hành năm 1958 có tên "The Blob". Kể từ đó, nhiều thí nghiệm đã được thực hiện để hiểu rõ hơn về cách "the blob" phát triển và lớn lên. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể khám phá hết sự bí ẩn của sinh vật này.

