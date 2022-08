Bí ẩn quái vật biển “hình người“ thoắt ẩn thoắt hiện ở Nam Cực

Năm 2007, một nhà khoa học người Nhật cho biết bản thân đã tận mắt nhìn thấy một sinh vật bí ẩn dưới đáy đại dương tại Nam Cực. Nó có màu trắng, dài tới 30 m, mang thân hình của một loài cá nhưng có 2 tay giống như người. Sau đó ông đem câu chuyện ra thảo luận cùng các nhà khoa học khác. Tất nhiên, mọi người đều cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Nhưng thái độ tất cả đã thay đổi kể từ khi một đoạn video kỳ lạ xuất hiện, trong đó ghi lại một sinh vật biển khổng lồ có hình dạng rất bí ẩn mà không ai giải thích được. Người Nhật gọi nó là Ningen - dựa trên mô phỏng về một con quái vật có hình người trong truyền thuyết của quốc gia này. Ningen được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1990 bởi tàu đánh cá tại Thái Bình Dương. Do khoảng cách khá xa nên các thủy thủ nhầm tưởng quái vật biển Ningen là một cư dân tại Châu Nam Cực khoác áo lông gấu trắng. Nhưng khi cho tàu tiến gần lại sinh vật lạ, những thủy thủ này đã thực sự bị sốc khi phát hiện Ningen có kích thước vượt trội hơn hẳn sinh vật xung quanh với chiều dài khoảng 20 - 30 m, màu trắng muốt, cơ thể trơn tru. Đặc biệt, hình dạng của quái vật biển khá giống con người với hai tay có đủ năm ngón, hai chân, mắt to và khe miệng. Tuy nhiên, họ không thể xác định nó thuộc loài giống nào. Vì vậy các nhà khoa học đã đặt ra một vài giả thuyết về sinh vật bí ẩn này. Nổi bật nhất là giả thuyết cho rằng Ningen là một con cá đuối khổng lồ, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước để "tạo tiếng vang" cho những người giàu trí tưởng tượng. Ngoài ra ở trường hợp của nhà khoa học người Nhật, có thể nó đã ngụy trang cùng một số tảng băng trôi, khiến ông nhầm lẫn. Còn một giả thuyết khác cho rằng, có thể loài vật này có tồn tại nhưng chỉ là một cá thể đặc biệt bị đột biến gen. Giáo sư K. Hellmut thuộc trường ĐH New York, Mỹ cho rằng: “Những bằng chứng cho thấy không loại trừ khả năng Ningen có thực, nhưng đó chỉ là một cá thể đột biến của loài cá voi trắng, khiến người ta có nhiều sự lầm tưởng. Trên thực tế những loài vật đột biến vẫn luôn được gắn với danh xưng là quái vật, bởi vẻ bề ngoài có nhiều điểm không giống đồng loại của chúng”. Đồng ý với quan điểm này, tiến sĩ Shinzi Nakamura thuộc trường Đại học Tokyo cũng bày tỏ những mối nghi ngờ về sự liên quan giữa quái vật Ningen được phát hiện với loài cá voi trắng khổng lồ. “Do điều kiện sống, cũng như sự biến đổi của môi trường đã khiến một vài cá thể mang trong mình những đột biến gen và điều này đã làm cho những cá thể đó đặc biệt nổi tiếng khi được phát hiện”, Tiến sĩ Shinzi chia sẻ. Tiến sĩ Shinzi còn cho rằng, trong thế giới thiên nhiên kỳ thú, xuất hiện không ít những sinh vật lạ mang dáng dấp dị hình khác thường mà không phải loài vật nào con người cũng có thể chỉ đích danh để phân loại.

Năm 2007, một nhà khoa học người Nhật cho biết bản thân đã tận mắt nhìn thấy một sinh vật bí ẩn dưới đáy đại dương tại Nam Cực. Nó có màu trắng, dài tới 30 m, mang thân hình của một loài cá nhưng có 2 tay giống như người. Sau đó ông đem câu chuyện ra thảo luận cùng các nhà khoa học khác. Tất nhiên, mọi người đều cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Nhưng thái độ tất cả đã thay đổi kể từ khi một đoạn video kỳ lạ xuất hiện, trong đó ghi lại một sinh vật biển khổng lồ có hình dạng rất bí ẩn mà không ai giải thích được. Người Nhật gọi nó là Ningen - dựa trên mô phỏng về một con quái vật có hình người trong truyền thuyết của quốc gia này. Ningen được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1990 bởi tàu đánh cá tại Thái Bình Dương. Do khoảng cách khá xa nên các thủy thủ nhầm tưởng quái vật biển Ningen là một cư dân tại Châu Nam Cực khoác áo lông gấu trắng. Nhưng khi cho tàu tiến gần lại sinh vật lạ, những thủy thủ này đã thực sự bị sốc khi phát hiện Ningen có kích thước vượt trội hơn hẳn sinh vật xung quanh với chiều dài khoảng 20 - 30 m, màu trắng muốt, cơ thể trơn tru. Đặc biệt, hình dạng của quái vật biển khá giống con người với hai tay có đủ năm ngón, hai chân, mắt to và khe miệng. Tuy nhiên, họ không thể xác định nó thuộc loài giống nào. Vì vậy các nhà khoa học đã đặt ra một vài giả thuyết về sinh vật bí ẩn này. Nổi bật nhất là giả thuyết cho rằng Ningen là một con cá đuối khổng lồ, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước để "tạo tiếng vang" cho những người giàu trí tưởng tượng. Ngoài ra ở trường hợp của nhà khoa học người Nhật, có thể nó đã ngụy trang cùng một số tảng băng trôi, khiến ông nhầm lẫn. Còn một giả thuyết khác cho rằng, có thể loài vật này có tồn tại nhưng chỉ là một cá thể đặc biệt bị đột biến gen. Giáo sư K. Hellmut thuộc trường ĐH New York, Mỹ cho rằng: “Những bằng chứng cho thấy không loại trừ khả năng Ningen có thực, nhưng đó chỉ là một cá thể đột biến của loài cá voi trắng, khiến người ta có nhiều sự lầm tưởng. Trên thực tế những loài vật đột biến vẫn luôn được gắn với danh xưng là quái vật, bởi vẻ bề ngoài có nhiều điểm không giống đồng loại của chúng”. Đồng ý với quan điểm này, tiến sĩ Shinzi Nakamura thuộc trường Đại học Tokyo cũng bày tỏ những mối nghi ngờ về sự liên quan giữa quái vật Ningen được phát hiện với loài cá voi trắng khổng lồ. “Do điều kiện sống, cũng như sự biến đổi của môi trường đã khiến một vài cá thể mang trong mình những đột biến gen và điều này đã làm cho những cá thể đó đặc biệt nổi tiếng khi được phát hiện”, Tiến sĩ Shinzi chia sẻ. Tiến sĩ Shinzi còn cho rằng, trong thế giới thiên nhiên kỳ thú, xuất hiện không ít những sinh vật lạ mang dáng dấp dị hình khác thường mà không phải loài vật nào con người cũng có thể chỉ đích danh để phân loại.