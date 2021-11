Bí ẩn khó giải tảng đá "dị hình" đến chuyên gia cũng bế tắc

Tại ngôi làng Asuka nằm ở quận Takaichi của tỉnh Nara, Nhật Bản có những tảng đá granit được chạm khắc với hình dạng kỳ dị ở nhiều nơi khác nhau trong khu vực. Tảng đá lớn nhất và khác thường nhất trong số những tảng đá kỳ dị là Masuda no iwafune (hay còn được gọi là "tàu đá của Masuda"). Masuda no iwafune là một tảng đá nguyên khối nằm gần đỉnh đồi ở Asuka, có chiều dài 11 mét, chiều rộng 8 mét và chiều cao 4,7 mét, và nặng khoảng 800 tấn. Mặt trên của nó đã được làm phẳng hoàn toàn và có hai lỗ hổng hình vuông dài 1 mét với một đường gờ song song. Ở chân tảng đá có những vết lõm hình mạng chưa rõ tác dụng. Dù đã tồn tại từ thời xa xưa nhưng không ai biết chính xác "tàu đá của Masuda" được xây dựng nhằm mục đích gì? Ai đã tạo ra nó và tạo ra nó khi nào? Một số giả thuyết đã được đưa ra như đây là tác phẩm khổng lồ được thực hiện bởi các Phật tử, có lẽ vì mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ nào đó. Nguyên nhân là vì tại khu vực này có rất nhiều ngôi đền và đền thờ Phật giáo. Tuy nhiên, Masuda no iwafune lại không giống với bất kỳ di tích Phật giáo nào khác. Do đó, quan điểm này chưa thực sự thuyết phục. Một giả thuyết khác cho rằng "con tàu đá của Masuda" đúng như tên gọi của mình, được chạm khắc để tưởng nhớ việc xây dựng Hồ Masuda, một địa điểm có thật nằm gần đó (nay đã cạn nước và là một phần của Thành phố Kashiwara). Một giả thuyết phổ biến khác cho rằng nó được sử dụng như một điểm quan sát thiên văn. Bằng chứng là sườn núi ngang qua đỉnh đá chạy song song với sườn núi ở Asuka và thẳng hàng với hoàng hôn vào một ngày nhất định trong năm. Đây là ngày rất quan trọng trong âm lịch cũng như với nông nghiệp Nhật Bản thời kỳ đầu. Lý do là vì nó báo hiệu một mùa mới bắt đầu. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị bác bỏ phần lớn bởi các học giả không công nhận nó là một trạm quan sát thiên văn cổ đại. Các nhà sử học lại cho rằng đây chỉ là tàn tích của một lăng mộ được thiết kế cho các thành viên của gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, điều này không giải thích được các đặc điểm bất thường, chẳng hạn như các lỗ hình vuông trên đỉnh, cũng như không có bất kỳ thi thể nào được tìm thấy. Để giải thích cho điều này, một số người cho rằng nó có thể là lối vào của một lăng mộ nhưng đã bị bỏ dở. Bên cạnh đó, Masuda no iwafune có nét tương đồng với một khối đá khác ở Nhật Bản là cự thạch Ishi-no-Hoden. Khối cự thạch Ishi-no-Hoden có kích thước khổng lồ và có các đường gờ tương tự ở hai bên. Ishi-no-Hoden là một ngôi đền thờ thần Oshiko Jinja của Thần đạo, nhưng không ai biết ban đầu ai đã xây dựng nó và tại sao. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

Tại ngôi làng Asuka nằm ở quận Takaichi của tỉnh Nara, Nhật Bản có những tảng đá granit được chạm khắc với hình dạng kỳ dị ở nhiều nơi khác nhau trong khu vực. Tảng đá lớn nhất và khác thường nhất trong số những tảng đá kỳ dị là Masuda no iwafune (hay còn được gọi là "tàu đá của Masuda"). Masuda no iwafune là một tảng đá nguyên khối nằm gần đỉnh đồi ở Asuka, có chiều dài 11 mét, chiều rộng 8 mét và chiều cao 4,7 mét, và nặng khoảng 800 tấn. Mặt trên của nó đã được làm phẳng hoàn toàn và có hai lỗ hổng hình vuông dài 1 mét với một đường gờ song song. Ở chân tảng đá có những vết lõm hình mạng chưa rõ tác dụng. Dù đã tồn tại từ thời xa xưa nhưng không ai biết chính xác " tàu đá của Masuda " được xây dựng nhằm mục đích gì? Ai đã tạo ra nó và tạo ra nó khi nào? Một số giả thuyết đã được đưa ra như đây là tác phẩm khổng lồ được thực hiện bởi các Phật tử, có lẽ vì mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ nào đó. Nguyên nhân là vì tại khu vực này có rất nhiều ngôi đền và đền thờ Phật giáo. Tuy nhiên, Masuda no iwafune lại không giống với bất kỳ di tích Phật giáo nào khác. Do đó, quan điểm này chưa thực sự thuyết phục. Một giả thuyết khác cho rằng "con tàu đá của Masuda" đúng như tên gọi của mình, được chạm khắc để tưởng nhớ việc xây dựng Hồ Masuda, một địa điểm có thật nằm gần đó (nay đã cạn nước và là một phần của Thành phố Kashiwara). Một giả thuyết phổ biến khác cho rằng nó được sử dụng như một điểm quan sát thiên văn. Bằng chứng là sườn núi ngang qua đỉnh đá chạy song song với sườn núi ở Asuka và thẳng hàng với hoàng hôn vào một ngày nhất định trong năm. Đây là ngày rất quan trọng trong âm lịch cũng như với nông nghiệp Nhật Bản thời kỳ đầu. Lý do là vì nó báo hiệu một mùa mới bắt đầu. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị bác bỏ phần lớn bởi các học giả không công nhận nó là một trạm quan sát thiên văn cổ đại. Các nhà sử học lại cho rằng đây chỉ là tàn tích của một lăng mộ được thiết kế cho các thành viên của gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, điều này không giải thích được các đặc điểm bất thường, chẳng hạn như các lỗ hình vuông trên đỉnh, cũng như không có bất kỳ thi thể nào được tìm thấy. Để giải thích cho điều này, một số người cho rằng nó có thể là lối vào của một lăng mộ nhưng đã bị bỏ dở. Bên cạnh đó, Masuda no iwafune có nét tương đồng với một khối đá khác ở Nhật Bản là cự thạch Ishi-no-Hoden. Khối cự thạch Ishi-no-Hoden có kích thước khổng lồ và có các đường gờ tương tự ở hai bên. Ishi-no-Hoden là một ngôi đền thờ thần Oshiko Jinja của Thần đạo, nhưng không ai biết ban đầu ai đã xây dựng nó và tại sao. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.