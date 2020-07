Bên trong hầm trú ẩn tránh thảm hoạ huỷ diệt dành cho giới siêu giàu

Hầm trú ẩn có tên Survival Condo (Căn hộ sinh tồn) trước đây là hầm phóng tên lửa Atlas Missile Tuy nhiên, nơi đây đã được cải tạo thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp và là nơi trú ẩn cuối cùng của giới nhà giàu nếu không may xảy ra chiến tranh hạt nhân. Hầm trú ẩn kiêm khu nghỉ dưỡng Survival Condo sở hữu nhiều đặc điểm của một nơi trú ẩn tiêu chuẩn, đó là nằm ngầm khoảng 60 mét dưới mặt đất. Nó được Quân đoàn kỹ sư Mỹ xây dựng từ thời chiến tranh lạnh và từng là điểm phóng tên lửa Atlas F của Mỹ. Hiện có khoảng 72 hầm như vậy trên khắp nước Mỹ. Chi phí mua một căn hộ trong khu phức hợp này dao động từ 1-3 triệu USD, chưa kể khoản chi phí 2,5 ngàn USD/tháng cho các phí sinh hoạt như điện, nước, Internet và thức ăn. Diện tích một căn hộ đầy đủ rộng 167m2 trong khi căn hộ rộng nửa tầng là 84m2. Đắt đỏ là vậy nhưng bù lại các khách hàng luôn được thừa hưởng giá trị tốt nhất của hầm trú ẩn, đó là sự an toàn. Trong trường hợp có chiến tranh hạt nhân, đây sẽ là một nơi trú ẩn cực kỳ an toàn. Các khung cửa sổ kỹ thuật số kết nối với một camera cho phép người ở trong nhà có thể quan sát được khung cảnh bên ngoài. Không ngạc nhiên khi hầu hết các căn hộ trong khu phức hợp đầu tiên này đều đã được bán hết. Tuy nhiên, đúng với tính chất là một hầm trú ẩn nên để tìm được nó không hề đơn giản vì nó là một địa điểm bí mật và luôn được canh giữ, bảo vệ liên tục 24h. Và, không phải ai cũng có đủ điều kiện để ở trong hầm trú ẩn này. Trục thang máy của hầm phóng tên lửa cũ. Bên ngoài hầm được làm từ những bức tường bê tông cốt thép dày tới 2,7 mét và có khả năng chịu được lốc xoáy hoặc đầu đạn hạt nhân 12 kiloton rơi cách đó khoảng 1km. Nếu thảm hoạ hạt nhân thực sự xảy ra, nhiệt độ khi đó sẽ trở nên lạnh hơn so với cuối Kỷ băng hà. Chúng ta có thể chứng kiến nhiệt độ lạnh hơn cả Kỷ băng hà trên toàn hành tinh trong ít nhất 10 năm Để phòng tránh thảm hoạ đó chính là những gì mà hầm trú ẩn này có thể làm được và làm tốt. Cánh cổng vào khu trú ẩn luôn đóng chặt và chỉ mở khi thực sự đến lúc cần. Camera an ninh giám sát luôn hoạt động ngày đêm. Mô phỏng khu phức hợp và hầm trú ẩn Survival Condo có tổng cộng 15 tầng ngầm và sâu khoảng 60 mét dưới lòng đất. Phía sau cánh cổng vào sẽ là một thế giới hoàn toàn khác mà con người có thể tưởng tượng ra. Hầu hết các nhu cầu sinh tồn, giải trí đều được bố trí đầy đủ trong hầm sinh tồn dành cho giới siêu giàu. Ngoài phòng cấp cứu khẩn cấp còn có một hiệu thuốc đủ thuốc cung cấp cho các cư dân tới 7 năm Phòng cung cấp các vật tư sinh tồn. Thậm chí ngay cả trong trường hợp bạn bị phơi nhiễm phóng xạ trước khi vào hầm, hầm trú ẩn này cũng có một phòng khử trùng đặc biệt. Các hóa chất dự trữ đủ dùng để chữa trị cho bạn, như thuốc I-ốt điều trị phóng xạ, hay các thiết bị phát hiện bức xạ, hóa chất đặc biệt để tẩy sạch các chất ô nhiễm sinh học và phóng xạ tỏa ra từ cơ thể của bạn. Có hẳn một căn phòng cung cấp súng cho cư dân sử dụng khi cần thiết Cửa hàng thực phẩm có thể giúp các cư dân tồn tại dưới hầm tới 35 năm Các phòng học được chuẩn bị đầy đủ. Máy tính ở đây cũng hỗ trợ Internet. Nếu bạn chưa biết thì tất cả những người mua căn hộ ở Survival Condo đều đã cung cấp một danh sách các sở thích của họ, bao gồm chế biến gỗ, đan lát,…Hall và nhóm của ông sử dụng thông tin này để thu thập dữ liệu trên Internet, sau đó tải xuống và lưu trữ thông tin trên trang web để các cư dân có thể tiện truy cập.

