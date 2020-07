“Bắt quả tang” những lần quái vật Bigfoot xuất hiện... trêu con người

Hình ảnh được cắt từ đoạn phim về Bigfoot nổi tiếng do Roger Patterson và Bob Gimlin ghi lại ở Bắc California vào năm 1967. Nhìn từ xa và ngay cả khi phóng to cũng không thể lý giải đây là một người mặc bộ đồ tinh tinh hay một quái vật chân to Bigfoot. Trong chuyến cắm trại ở vùng núi Marble (California - Mỹ), một nhóm thiếu niên đã quay lại được cảnh sinh vật kỳ lạ đang lững thững đi trên một sườn núi. Tuy khá mờ nhạt nhưng sau đó đây đã trở thành một trong những đoạn phim dài nhất ghi lại hình ảnh của Bigfoot. Nhà thám hiểm người Anh Eric Earle Shipton đã chụp bức ảnh được cho là dấu chân thuộc về một con Yeti (người tuyết) khi leo núi Himalaya vào năm 1951. Sau đó vào năm 2014, nhà đấu giá Christie từ ở London, Anh đã tận dụng sự quan tâm về Bigfoot trên toàn thế giới và bán bức ảnh gốc với giá gần 5.000 USD (120 triệu VND). Đoạn video tương đối rõ nét có tên ''ngày Độc Lập'' cho thấy một con Bigfoot to lớn đang đi bộ trong rừng. Tuy nhiên người ghi hình và địa điểm quay chính xác vẫn chưa được xác định.Quái vật Bigfoot có vẻ như từng xuất hiện tại Provo Canyon vào tháng 10/2012, nhiều người lại cho rằng đây chỉ đơn giản là một con gấu. Khi sinh vật này đứng lên bằng hai chân, những người đi bộ đã quá sợ hãi và bỏ chạy. Một trong những bức ảnh rùng rợn nhất ghi lại lần xuất hiện của quái vật chân to Bigfoot.Vào năm 2007, thợ săn Rick Jacobs đã gắn camera giấu kín trên cây trong Rừng Quốc gia Pennsylvania để theo dõi sự tồn tại của sinh vật bí ẩn này. Người dân ở Johnstown, Pennsylvania khá ngạc nhiên khi tìm thấy một dấu chân to, dài đến 45,085 cm gần một tư gia vào năm 1980. Theo hãng tin AP, dấu chân này xuất hiện cùng thời điểm với những tiếng động lạ và mùi hôi bất thường trong khu vực. Năm 1994, cựu nhân viên kiểm lâm của Mỹ Paul Freeman khẳng định ông đã tận mắt thấy ''một gia đình Bigfoot'' ở dãy núi Blue Mountain (Washington). Josh Highcliff là một trong những thợ săn không may mắn bắt gặp quái vật Bigfoot khi đi săn trong tư gia của mình vào năm 2013. Vì quá sợ hãi, anh đã đăng tải đoạn phim lên YouTube để yêu cầu nhận dạng sinh vật này. Một người leo núi tại Utah Hills gần Provo Canyon vào năm 2012 đã bất ngờ phát hiện một sinh vật to lớn ở trong rừng. Khi anh ta đến gần, con vật đó đã đứng lên bằng hai chân và bắt đầu ném đá vào anh ta, một hành vi được cho là tương đối phổ biến của Bigfoot. Nghi vấn 'quái vật chân to' xuất hiện ở Mỹ. Nguồn: Youtube

