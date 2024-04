Bất ngờ giếng “thổi” ra lửa, tiếp tục xì khí lạ sau lấp

Mới đây, gia đình bà Phùng Thị Nghìn (thôn 5, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đang khoan giếng thì bất ngờ phát hiện có loại khí giống như khí gas bốc lên từ giếng khoan. Ảnh: Dân Việt. Loại khí này có có mùi giống khí gas, khi châm lửa đốt thì cháy có lửa màu vàng xanh. Ảnh: Dân Việt. Được biết, trong quá trình gia đình khoan giếng đến độ sâu khoảng 15 đến 20 mét thì xuất hiện loại khí giống như khí gas bốc ra từ giếng khoan. Ảnh: Dân Việt. Theo chính quyền địa phương, đây là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ tại khu vực này ở Lâm Đồng. Ảnh: PLO. Hiện tượng này đã diễn ra hơn 10 ngày nhưng không có dấu hiệu suy giảm, lượng khí thoát ra vẫn không thay đổi so với khi mới phát hiện. Ảnh: PLO. UBND xã An Nhơn đã xử lý tạm thời bằng cách dùng đất, cát vàng lấp giếng. Ảnh: PLO. Tuy nhiên, hiện tượng khí gas không lên theo giếng nữa mà xì lên xung quanh miệng giếng. Ảnh: PLO. Đây không phải lần đầu tiên khí gas bốc lên khi đào giếng. Trước đó, người dân xã Thanh Giang (huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhiều lần phát hiện các luồng khí lạ phun ra từ lòng đất khi khoan giếng nước. Ảnh: Thanh Niên. Năm 2019, ở Cà Mau cũng xuất hiện hiện tượng lạ ở Cà Mau khi giếng khoan vừa chảy nước vừa "thổi" ra lửa. Bếp lửa mở lớn từ nguồn khí đốt được dẫn từ giếng nước lên để đun nấu trong gia đình. Năm 2024, người dân xã Hòa Thạnh (huyện Tam Bình) cũng đổ xô khoan giếng nước ngầm nhưng không phải lấy nước mà lấy khí gas. Ảnh: Dân Việt. Khí mê tan được chứa trong túi nilon dẫn vào đường ở ngay bên bếp để người dân nấu nướng. Ảnh: Dân Việt. Mời quý độc giả xem video: Nổ bình gas trên phà, 1 người chết 2 người bị thương | ANTV

