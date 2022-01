Bằng chứng đáng ngạc nhiên về việc con người vẫn đang tiến hóa

Việc uống sữa có thể bắt gặp ở động vật có vú tuy nhiên, con người là loài duy nhất vẫn tiêu hóa được sữa sau giai đoạn mầm non. Sau khi cai sữa, tất cả các động vật có vú khác, và75% con người ngừng sản xuất lactase - loại enzyme cần thiết để phân hủy đường lactose, đường sữa. Nhưng một đột biến xuất hiện trên vùng đồng bằng của Hungary khoảng 7.500 năm trước đã cho phép một số người tiến hóa để tiêu hóa sữa khi trưởng thành. Chúng ta có thể đã bắt đầu tiêu thụ pho mát - cheddar và feta chứa ít lactose hơn sữa tươi và các loại pho mát mềm hơn, còn Parmesan thì hầu như không chứa lactose. Con người đã tiến hóa để tăng cường chống lại một số bệnh thông thường. Căn bệnh được nghiên cứu nhiều nhất mà chúng ta đã vượt qua gần đây là bệnh sốt rét. Và không chỉ có bệnh sốt rét - quá trình tiến hóa đã giúp lan truyền các biện pháp thích nghi bảo vệ chống lại bệnh phong, bệnh lao và bệnh tả ở một số quần thể nhất định. Một số nhà khoa học đã gợi ý rằng sống ở các thành phố sẽ giúp ích cho quá trình này. Đôi mắt xanh đến từ một đột biến ở một tổ tiên duy nhất cách đây 6.000-10.000 năm. Đột biến ảnh hưởng đến gene OCA2, mã hóa protein cần thiết để sản xuất melanin, mang lại màu sắc cho da, tóc và mắt của chúng ta. Nó làm giảm khả năng có đôi mắt nâu bằng cách hạn chế melanin được tạo ra trong mống mắt, và "pha loãng" màu mắt từ nâu sang xanh lam. Gen của mắt xanh hoạt động tương tự như tính trạng lặn nên những người cha mắt xanh có thể đảm bảo hơn rằng con của họ thực tế là của riêng họ. Người Tây Tạng có tốc độ tiến hóa nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Người Tây Tạng có khuynh hướng di truyền để tạo ra nhiều protein hemoglobin vận chuyển oxy hơn. Điều này giúp họ sinh tồn được ở dãy núi Himalaya. Vẫn còn đang tranh luận về thời điểm xảy ra đột biến này, nhưng một số nhà di truyền học đã ước tính nó xảy ra gần đây nhất là 3.000 năm trước (mặc dù không có gì ngạc nhiên khi các nhà khảo cổ học đẩy lùi ngày đó xa hơn nhiều). Quá trình tiến hóa cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ răng khôn. Trên con đường tiến hóa để trở thành con người, bộ não lớn của chúng ta làm chật cứng hộp sọ và thu hẹp hàm, khiến hàng răng hàm thứ ba khó nhú ra khỏi nướu. Cách đây vài nghìn năm, một đột biến đã xuất hiện khiến răng khôn không thể mọc được nữa. Hiện cứ bốn người thì có một người đang bị mất ít nhất một chiếc răng khôn. Những người có nhiều khả năng bị thiếu ít nhất một chiếc răng khôn là người Inuit ở các vùng cực bắc của Greenland, Canada và Alaska. Đỏ mặt khi uống rượu là sự tiến hóa của cơ thể để bảo vệ người dân Đông Á khỏi căn bệnh ung thư chết người. Ở khoảng 36% người Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), đỏ mặt và buồn nôn khi uống rượu. Điều này là do sự thiếu hụt enzym được gọi là ALDH2.Đó là một dấu hiệu quan trọng cho thấy nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Những người bị thiếu hụt ALDH2 cũng có nhiều nguy cơ phát triển ung thư thực quản do uống rượu. Điều kỳ lạ là các nhà khoa học tin rằng đột biến này xảy ra sau sự phát triển của nông nghiệp, và nấu rượu. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV.

