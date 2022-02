Apple rục rịch ra mắt Macbook gập, tính năng nào gây đột phá?

Theo Ross Young, Apple có thể sẽ trì hoãn việc ra mắt iPhone màn hình gập cho đến năm 2025. Những nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang không muốn vội vàng tham gia thị trường điện thoại màn hình gập. Bên cạnh đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng sẽ phát triển một chiếc MacBook có thể gập toàn màn hình. DSCC cho biết công ty của ông đang xây dựng lộ trình sản phẩm cho dòng máy tính gập của Apple. Trước đó, dù rò rỉ nhiều thông tin về công nghệ màn hình này nhưng ông chưa từng tiết lộ gì về mẫu laptop gập đến từ Apple. Theo mô tả của DSCC, nó có thể là một máy tính xách tay với bàn phím kích thước đầy đủ khi gấp lại và một màn hình bên ngoài khi không gập lại, do đó trở thành một sản phẩm sử dụng kép. Young đánh giá sản phẩm này sẽ có thể sử dụng với nhiều mục đích: vừa là chiếc laptop với bàn phím full-size khi gập lại, vừa là màn hình iMac khi mở ra. Màn hình MacBook gập cũng được cho là sẽ hỗ trợ công nghệ hiển thị 4K hoặc 5K. Có kích thước màn hình là 20 inch, lớn nhất trong lịch sử. “Kích thước này có thể tạo ra một danh mục mới cho Apple và sẽ tạo ra một sản phẩm sử dụng kép thực sự, một máy tính xách tay có bàn phím kích thước đầy đủ khi gấp lại, hoặc sử dụng như một màn hình khi không gấp và hỗ trợ bàn phím ngoài”, DSCC cho biết thêm. MacBook màn hình gập sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thiết kế của dòng máy tính bảng này. Bởi công ty có trụ sở tại Cupertino vẫn giữ nguyên mô hình cũ cho MacBook trong cả thập kỷ qua. Trong sự kiện CES 2022, Asus và Samsung lần đầu đưa công nghệ màn hình gập vào máy tính xách tay trên các sản phẩm thử nghiệm. Bên cạnh đó, Ross Young cho biết mẫu MacBook mới này sẽ được trang bị cạnh viền siêu mỏng, khung nhôm chắc chắn. Tuy nhiên Ross Young khẳng định thiết bị vẫn chưa thể ra mắt trong tương lai gần. Thời điểm công bố thậm chí có thể dời đến cuối năm 2027. Ross Young là một trong những nguồn phân tích có thành tích xuất sắc về việc rò rỉ thông tin chính xác các sản phẩm của Apple. Ông từng đưa ra các dự đoán chính xác về công nghệ màn hình ProMotion trên iPhone 13, kích thước và vật liệu khung viền của iPad Mini 6… Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo Ross Young, Apple có thể sẽ trì hoãn việc ra mắt iPhone màn hình gập cho đến năm 2025. Những nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang không muốn vội vàng tham gia thị trường điện thoại màn hình gập. Bên cạnh đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng sẽ phát triển một chiếc MacBook có thể gập toàn màn hình. DSCC cho biết công ty của ông đang xây dựng lộ trình sản phẩm cho dòng máy tính gập của Apple. Trước đó, dù rò rỉ nhiều thông tin về công nghệ màn hình này nhưng ông chưa từng tiết lộ gì về mẫu laptop gập đến từ Apple. Theo mô tả của DSCC, nó có thể là một máy tính xách tay với bàn phím kích thước đầy đủ khi gấp lại và một màn hình bên ngoài khi không gập lại, do đó trở thành một sản phẩm sử dụng kép. Young đánh giá sản phẩm này sẽ có thể sử dụng với nhiều mục đích: vừa là chiếc laptop với bàn phím full-size khi gập lại, vừa là màn hình iMac khi mở ra. Màn hình MacBook gập cũng được cho là sẽ hỗ trợ công nghệ hiển thị 4K hoặc 5K. Có kích thước màn hình là 20 inch, lớn nhất trong lịch sử. “Kích thước này có thể tạo ra một danh mục mới cho Apple và sẽ tạo ra một sản phẩm sử dụng kép thực sự, một máy tính xách tay có bàn phím kích thước đầy đủ khi gấp lại, hoặc sử dụng như một màn hình khi không gấp và hỗ trợ bàn phím ngoài”, DSCC cho biết thêm. MacBook màn hình gập sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thiết kế của dòng máy tính bảng này. Bởi công ty có trụ sở tại Cupertino vẫn giữ nguyên mô hình cũ cho MacBook trong cả thập kỷ qua. Trong sự kiện CES 2022, Asus và Samsung lần đầu đưa công nghệ màn hình gập vào máy tính xách tay trên các sản phẩm thử nghiệm. Bên cạnh đó, Ross Young cho biết mẫu MacBook mới này sẽ được trang bị cạnh viền siêu mỏng, khung nhôm chắc chắn. Tuy nhiên Ross Young khẳng định thiết bị vẫn chưa thể ra mắt trong tương lai gần. Thời điểm công bố thậm chí có thể dời đến cuối năm 2027. Ross Young là một trong những nguồn phân tích có thành tích xuất sắc về việc rò rỉ thông tin chính xác các sản phẩm của Apple. Ông từng đưa ra các dự đoán chính xác về công nghệ màn hình ProMotion trên iPhone 13, kích thước và vật liệu khung viền của iPad Mini 6… Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple