Áo len Giáng sinh đảm bảo giãn cách phòng tránh COVID-19

Đây là một sản phẩm của công ty an ninh Mỹ SimpliSafe được thiết kế nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác. Khi mùa nghỉ lễ đến gần và các ca mắc COVID-19 vẫn có xu gia tăng đáng kể trên khắp nước Mỹ và một số quốc gia khác, nhiều người đã bắt đầu cân nhắc liệu gặp gỡ những người thân yêu có an toàn hay không. Để giải quyết vấn đề này, SimpliSafe đã thiết kế “áo len giãn cách xã hội” được trang bị các cảm biến chuyển động giúp kích hoạt còi báo động và đèn LED nhấp nháy khi một người tiến sát trong phạm vi 1,8 mét đối với người mặc áo len. Giám đốc sáng tạo Wade Devers của SimpliSafe cho biết: “Với tư cách là các chuyên gia về bảo vệ gia đình, chúng tôi muốn tạo cho mọi người một cách thức vui vẻ để tự bảo vệ mình trong các dịp lễ năm nay”. Vẫn là một chiếc áo len bình thường với những hoạ tiết mang màu sắc giáng sinh nhưng chiếc áo đặc biệt này lại mang thêm một cảm biến khoảng cách. Áo len giãn cách xã hội của SimpliSafe hiện mới dừng lại là một mẫu thử nghiệm. SimpliSafe thông báo họ cũng đang cho ra mắt các phiên bản áo len không kèm công nghệ cảm biến. Cảm biến trên áo sẽ nhấp nháy đèn khi khoảng cách tiếp xúc đang gần hơn quy định giãn cách xã hội. Với cách này, mọi người có thể gặp gỡ người thân mùa giáng sinh mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch. Người mua áo len có thể truy cập trang web của công ty để được hướng dẫn về cách nâng cấp áo len, cài đặt thêm chuông báo, đèn và hệ thống cảm biến. Các vật liệu cần thiết để tự chế một chiếc áo len thông minh bao gồm loa, đèn LED in 3D và giá gắn cảm biến.

