Ám ảnh những bức hình chụp trước khi tai hoạ ập đến

Năm 1995, Robert Overacker 39 tuổi đến từ California lái chiếc xe gắn máy lao thẳng xuống thác nước ở Nicaragoa nhằm gây sự chú ý của mọi người. Theo kế hoạch, anh sẽ đeo chiếc dù và bật nó khi lao xuống thác nước. Thật không may, chiếc dù bị kẹt và Robert Overacker thiệt mạng. Bức ảnh này được ghi lại chỉ cách cái chết của anh vài giây trước đó. Chú khỉ đột có tên Harambe đã bị bắn chết để giải cứu một cậu bé 4 tuổi rơi xuống chuồng. Trong khi cảnh sát nhận định cậu bé bị chú khỉ bạo hành, thì nhiều người cho rằng Harambe đang cố gắng bảo vệ cậu bé. Hai thợ săn đang mải mê khoe chiến lợi phẩm là một chú gấu. Nhưng đây có lẽ là bức ảnh cuối cùng vì chỉ vài giây sau đó, họ bị tấn công bởi một con gấu khác. Thẩm phán Reynaldo Dagsa đã chết bởi ba phát đạn của một kẻ giấu mặt nhắm thẳng vào ông trong đêm khi ông đang chụp hình kỷ niệm giao thừa cho các thành viên trong gia đình. Bức ảnh do chính tay ông chụp cuối cùng này đã cho thấy chân dung hung thủ. Chú dê cảnh bất ngờ lao vào tấn công chủ nhân. Chiếc máy bay mang số hiệu 4590 bay từ Paris tới New York ngày 25/7/2000 bị bốc cháy dữ dội, khiến 109 người gồm cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Bức ảnh chụp vài giây trước khi chiếc máy bay rơi xuống, năm 2000. James Dean, diễn viên Hollywood nổi tiếng người Mỹ qua đời ngày 20/9/1955 trong một vụ tai nạn đua xe. Đây là bức ảnh cuối cùng anh chụp với chiếc xe đua của mình ở California. Diễn viên kiêm nhà soạn nhạc người Mỹ Patrick Swayze bị mắc bệnh ung thư tuyến tụy và qua đời vào ngày 14/9/2009. Bức ảnh này được chụp vài giây trước khi ông chết. Khoảnh khắc trước khi qua đời của nữ Thủ tướng đầu tiên - bà Margaret Thatcher. Bà Margaret Thatcher là Thủ tướng của Vương quốc Anh từ năm 1979 đến 1990. Mick Fanning bất ngờ bị cá mập tấn công từ phía sau khi đang tham gia giải đấu ở Nam Phi. Rất may là anh đã thoát khỏi hàm cá mập nhờ sự phản ứng nhanh. Mục sư Martin Luther King bị James Earl Ray ám sát sau khi bức ảnh được chụp ở ban công khách sạn. Hình ảnh ghi lại cảnh Martin Luther đứng cạnh các thành viên nổi bật khác trong phong trào dân quyền vào ngày 3/4/1968. Người đàn ông này không may bị ngã vào chuồng hổ. Mặc dù nhân viên vườn thú và các khách tham quan nỗ lực đánh lạc hướng con hổ nhưng không thành công. Con hổ sau đó đã vồ và cắn vào cổ anh ta để lôi đi.

