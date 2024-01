8 động vật ăn thịt đồng loại không chớp mắt, đáng sợ loài cuối

1. Rắn chuông đầu dẹt mexico: Loài động vật này có thể ăn thịt con non của mình, đặc biệt là những con non đã chết sau khi nở, để bổ sung chất dinh dưỡng cho việc sinh thêm những đàn rắn non. 2. Cá mập hổ cát: Cá mập hổ cát sinh ra những con non khỏe mạnh hơn bằng cách ăn thịt con non khác trong tử cung. 3. Cầy thảo nguyên (Sóc chó): Có những trường hợp sóc cái đi xuống hang của sóc cái khác để ăn thịt sóc non. 4. Cá sấu: Trong điều kiện khắc nghiệt, cá sấu có thể ăn thịt xác của cá sấu khác, kể cả những con cá sấu non. 5. Bọ cạp: Là loài động vật ăn thịt đồng loại sau khi giao phối và khoảng 25% khẩu phần ăn của chúng là thịt của những con bọ cạp khác. 6. Bọ ngựa: Bọ ngựa ăn thịt bạn tình của mình ngay sau khi giao phối, và bọ ngựa cái có thể ăn thịt bọ ngựa đực. 7. Muỗm Mormon: Muỗm Mormon sẽ ăn xác của những con muỗm kiệt sức và chết để bổ sung protein và muối khoáng. 8. Gấu Bắc Cực: Gấu Bắc Cực đực và cái đều có thể ăn xác của những con gấu Bắc Cực chết do bị con người giết hoặc do chính con đực giết đàn con chưa trưởng thành. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật xấu xí nhất thế giới khiến nhiều người ám ảnh.

