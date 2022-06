5.000 năm trước, Ai Cập được trị vì bởi một Pharaoh khổng lồ?

Cách đây khoảng 5000 năm, Sanakht trị vì vương triều thứ ba trong gần 20 năm. Pharaoh Ai Cập ít được biết đến này gây chú ý với bí ẩn về cơ thể cao lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Pharaoh khổng lồ này cai trị nền văn minh sông Nile khoảng 1.000 năm trước khi Ramses II lên ngôi. Theo những ghi chép lịch sử, Ramses, người được coi là một người cực kỳ cao to khi so với thể hình của con người thời điểm đó - cao khoảng 1,75m. Tuy nhiên khi đứng cạnh Pharaoh Sa-Nakht, Ramses chỉ như một người lùn. Danh tính thực sự của Sa-Nakht (hay Sanakht) và vị trí của ông nằm trong biên niên sử của vương triều thứ ba hiện vẫn chưa rõ ràng. Thông tin về quyền cai trị của ông, thời gian ông cai trị, ông chết bởi nguyên nhân nào hay thời gian nào thì vẫn còn rất mơ hồ. Những thông tin về vị Pharaoh này chủ yếu đến từ một vài di tích đã tồn tại hơn 5.000 năm. Dựa vào hồ sơ của nhà sử học Ai Cập cổ đại Manetho và Danh sách Vua Turin, Sa-Nakht có lẽ đã cai trị đế chế Ai Cập cổ đại trong 18 năm tuy nhiên vẫn còn nhiều tranh cãi. Vị trí lăng mộ của Sa-Nakht vẫn chưa được xác định một cách chắc chắn. Các nhà khảo cổ đã từng nghĩ rằng lăng mộ của Sanakht chính là lăng K2 ở Beit Khallaf bởi vì các cuộc khai quật được tiến hành ở đó đã tìm thấy những mảnh phù điêu vỡ mang tên của ông. Tuy nhiên, một số nhà Ai Cập học ngày nay cho rằng mastaba này là nơi dùng để an táng một vị quan lớn của triều đình, một hoàng tử hoặc hoàng hậu hơn là của một pharaoh, trong khi một số khác vẫn tiếp tục ủng hộ giả thuyết ban đầu. Vào năm 1901, các chuyên gia phát hiện một hầm mộ gần Beit Khallaf, Ai Cập. Bên trong hầm mộ có những mảnh chạm khắc có tên pharaoh Sa-Nakht. Chính vì vậy, giới chuyên gia tin rằng ngôi mộ thuộc về vị vua Sa-Nakht. Các chuyên gia tìm thấy một bộ hài cốt bên trong lăng mộ với chiều cao lên tới 1,87m. Chiều cao này lớn hơn rất nhiều so với chiều cao trung bình (1,6m) của người dân Ai Cập thời điểm ấy. Trong nghiên cứu đăng đầu tháng 8 trên tạp chí The Lancet Diabetes & Endocrinology, Habicht phân tích lại hộp sọ và bộ xương của Sa-Nakht. Những chiếc xương dài cung cấp bằng chứng về sự phát triển vượt trội, dấu hiệu rõ ràng của bệnh khổng lồ (gigantism). Phát hiện chỉ ra vị pharaoh Ai Cập là trường hợp lâu đời nhất mắc chứng bệnh này trên thế giới. Không có thành viên nào khác trong hoàng gia Ai Cập có cơ thể cao lớn như vậy. Mời các bạn xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm. Nguồn: VTV

