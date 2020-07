5 phát minh cổ đại mãi mãi là bí ẩn với người hiện đại

Vũ khí quân sự Greek fire hay "Lrwa Hy Lạp" bắt đầu được sử dụng trong các trận chiếc trên biển vào những năm 670 sau Công nguyên. Chất lỏng này bắn qua một ống hút, cháy trong nước và chỉ có thể dập tắt bằng giấm, cát và nước tiểu, luôn luôn nổi trên mặt nước. Điều đó khiến nhiều người hiện đại đặt ra câu hỏi thành phần tạo ra ngọn lửa kỳ bí và phỏng đoán thành phần của nó gồm dầu mỏ, naphta, vôi và lưu huỳnh. Thực chất thì "Greek fire" do một người Do Thái là Callinicus tại thành phố Heliopolis (thuộc Ai Cập cổ) tạo ra nhưng công thức mãi mãi là bí mật. Câu chuyện về thủy tinh dẻo ném xuống sàn không hề vỡ mà chỉ méo móp, thậm chí trở về hình dáng ban đầu vẫn là một trong những phát minh cổ đại thách thức người hiện đại lý giải. Người đầu tiên kể về thủy tinh dẻo Flexible Glass là vị quan Petronius. Lo sợ chất quý này bị nhiều người biết đến và chiếm mất, vua Tiberius ra lệnh giết hại nhà phát minh và những người liên quan. Thực chất người thợ tạo ra chiếc bình thủy tinh dẻo là pháp sư, khi ném xuống sàn, anh ta đã định hình lại bình bằng tay không mà không cần đến lò nhiệt hun chảy thủy tinh. Nếu người La Mã cổ đã chế tạo ra thủy tinh dẻo đúng như truyền thuyết, họ đã đi trước thời đại cả nghìn năm bởi mãi đến năm 2012, công ty Corning mới phát minh ra loại thủy tinh chịu được nhiệt và đủ mềm dẻo để cuộn lại. Thời cổ đại, đã từng xuất hiện một loại thuốc Mithridates được cho là có thể giải mọi loại độc tố trên thế giới (universal antidote) do Vua Mithridates VI của Pontus (cai trị từ năm 120-63 trước Công nguyên) điều chế cùng bác sĩ riêng của Hoàng đế Nero. Công thức ban đầu của loại thuốc giải vạn năng cũng bị chôn vùi cùng thời gian. Nhà nghiên cứu Adrienne Mayor tại Đại học Stanford cho hay thành phần của nó gồm thuốc phiện, rắn lục xắt nhỏ kết hợp lượng nhỏ thuốc độc khác. Năm 1992, con người từng cố gắng tạo ra chất Mithridatium hiện đại. Các công trình cổ đại đồ sộ tồn tại hàng nghìn năm là minh chứng rõ ràng nhất cho phát minh vĩ đại từ tổ tiên loài người - bê tông La Mã. Loại vật liệu này bền bỉ qua thời gian, trải qua hàng nghìn năm vẫn vững chãi Trung tâm Tin tức Đại học California Berkeley, trong bài báo xuất bản năm 2013 lần đầu tiết lộ bê tông La Mã gồm hợp chất canxi - nhôm - silicate - hydrate (CASH) liên kết với nhau. Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng thành phần bí mật của loại bê tông siêu bền này là tro núi lửa. Một trong những phát minh cổ đại mãi là một bí mật với người hiện đại phải kể đến thép Damascus siêu cứng thời Trung cổ. Năm 2006, nhóm nghiên cứu của chuyên gia Peter Paufler tại Đại học Dresden đưa giả thuyết các chất tự nhiên của vật liệu này có nguồn gốc từ châu Á, khi kết hợp hỗn hợp chất tại lò rèn Trung Đông, tạo ra phản ứng mạnh. Ngoài ra, bí mật tạo nên vật liệu siêu bền này có thể bao gồm vỏ cây Cassia auriculata, cỏ sữa, vanadi, crom, mangan, coban, niken và một số nguyên tố quý hiếm được cho là lấy từ các mỏ ở Ấn Độ. 5 Phát Minh Bị Mất Có Thể Thay Đổi Cả Thế Giới. Nguồn: Youtube

Vũ khí quân sự Greek fire hay "Lrwa Hy Lạp" bắt đầu được sử dụng trong các trận chiếc trên biển vào những năm 670 sau Công nguyên. Chất lỏng này bắn qua một ống hút, cháy trong nước và chỉ có thể dập tắt bằng giấm, cát và nước tiểu, luôn luôn nổi trên mặt nước. Điều đó khiến nhiều người hiện đại đặt ra câu hỏi thành phần tạo ra ngọn lửa kỳ bí và phỏng đoán thành phần của nó gồm dầu mỏ, naphta, vôi và lưu huỳnh. Thực chất thì "Greek fire" do một người Do Thái là Callinicus tại thành phố Heliopolis (thuộc Ai Cập cổ) tạo ra nhưng công thức mãi mãi là bí mật. Câu chuyện về thủy tinh dẻo ném xuống sàn không hề vỡ mà chỉ méo móp, thậm chí trở về hình dáng ban đầu vẫn là một trong những phát minh cổ đại thách thức người hiện đại lý giải. Người đầu tiên kể về thủy tinh dẻo Flexible Glass là vị quan Petronius. Lo sợ chất quý này bị nhiều người biết đến và chiếm mất, vua Tiberius ra lệnh giết hại nhà phát minh và những người liên quan. Thực chất người thợ tạo ra chiếc bình thủy tinh dẻo là pháp sư, khi ném xuống sàn, anh ta đã định hình lại bình bằng tay không mà không cần đến lò nhiệt hun chảy thủy tinh. Nếu người La Mã cổ đã chế tạo ra thủy tinh dẻo đúng như truyền thuyết, họ đã đi trước thời đại cả nghìn năm bởi mãi đến năm 2012, công ty Corning mới phát minh ra loại thủy tinh chịu được nhiệt và đủ mềm dẻo để cuộn lại. Thời cổ đại, đã từng xuất hiện một loại thuốc Mithridates được cho là có thể giải mọi loại độc tố trên thế giới (universal antidote) do Vua Mithridates VI của Pontus (cai trị từ năm 120-63 trước Công nguyên) điều chế cùng bác sĩ riêng của Hoàng đế Nero. Công thức ban đầu của loại thuốc giải vạn năng cũng bị chôn vùi cùng thời gian. Nhà nghiên cứu Adrienne Mayor tại Đại học Stanford cho hay thành phần của nó gồm thuốc phiện, rắn lục xắt nhỏ kết hợp lượng nhỏ thuốc độc khác. Năm 1992, con người từng cố gắng tạo ra chất Mithridatium hiện đại. Các công trình cổ đại đồ sộ tồn tại hàng nghìn năm là minh chứng rõ ràng nhất cho phát minh vĩ đại từ tổ tiên loài người - bê tông La Mã. Loại vật liệu này bền bỉ qua thời gian, trải qua hàng nghìn năm vẫn vững chãi Trung tâm Tin tức Đại học California Berkeley, trong bài báo xuất bản năm 2013 lần đầu tiết lộ bê tông La Mã gồm hợp chất canxi - nhôm - silicate - hydrate (CASH) liên kết với nhau. Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng thành phần bí mật của loại bê tông siêu bền này là tro núi lửa. Một trong những phát minh cổ đại mãi là một bí mật với người hiện đại phải kể đến thép Damascus siêu cứng thời Trung cổ. Năm 2006, nhóm nghiên cứu của chuyên gia Peter Paufler tại Đại học Dresden đưa giả thuyết các chất tự nhiên của vật liệu này có nguồn gốc từ châu Á, khi kết hợp hỗn hợp chất tại lò rèn Trung Đông, tạo ra phản ứng mạnh. Ngoài ra, bí mật tạo nên vật liệu siêu bền này có thể bao gồm vỏ cây Cassia auriculata, cỏ sữa, vanadi, crom, mangan, coban, niken và một số nguyên tố quý hiếm được cho là lấy từ các mỏ ở Ấn Độ. 5 Phát Minh Bị Mất Có Thể Thay Đổi Cả Thế Giới. Nguồn: Youtube