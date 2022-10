4 loài động vật có thể giết chết sư tử: Bất ngờ số 1!

1. Hươu cao cổ: Đây là một trong những loài động vật có thể giết chết sư tử. Hươu cao cổ đực trung bình cao trên 5 mét và nặng hơn 900kg, chúng cao lớn hơn nhiều so với một con sư tử nặng trung bình 200 kg. Nhiều người có lẽ sẽ bất ngờ khi hươu cao cổ nằm trong danh sách này, Tuy nhiên, trong trường hợp bị tấn công, một con hươu cao cổ có thể hạ gục sư tử bằng một cú đá với lực tương đương với trọng lượng cơ thể của nó. Trên thực tế, đã có những trường hợp ghi nhận hươu cao cổ giết chết sư tử trong khi bị chúng săn đuổi.

2. Tê giác: Trọng lượng của tê giác có thể nặng tới 2 tấn, một con tê giác trưởng thành có thể đạt tốc độ 35 dặm một giờ và chúng sở hữu chiếc sừng có khả năng húc thủng bụng một con sư tử trưởng thành. Hầu hết các con sư tử đều nhận ra rằng việc đối mặt với một con tê giác trưởng thành là không đáng để mạo hiểm. Nhưng khi mùa khô hạn đến và nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, một vài đàn sư tử sẽ chọn tê giác làm con mồi hoặc những con sư tử đực mới lớn, chưa nhiều kinh nghiệm cũng muốn thử liều mình và nhận về cái chết không nằm ngoài dự đoán. 3. Cá sấu không thể chạy nhanh bằng sư tử khi ở trên cạn, nhưng nếu những cá thể lớn này lôi con sử tử trưởng thành xuống vùng nước thì sử tử rất có thể là mồi cho cá sấu khi bị mắc kẹt quá lâu dưới nước. Một con cá sấu có lực cắn trung bình là 1.700 kg trên mỗi inch vuông - một lực cắn quá khác biệt so với lực cắn 650 PSI của sư tử. Với lực cắn tương đương nhau như vậy, cá sâu là đối thủ đáng gờm của sư tử, thậm chí có thể gây nguy hiểm thực sự cho sư tử. 4. Voi đồng cỏ Châu Phi: Không có gì ngạc nhiên khi voi đồng cỏ Châu Phi có thể giết chết một con sư tử. Là loài động vật có vú trên cạn lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Những chiếc ngà, vòi và cơ thể to lớn của voi đồng cỏ Châu Phi là mối đe dọa đáng gờm đối với cả bầy sư tử. Sư tử có thể dễ dàng chết khi đối mặt với một con voi trưởng thành, và nếu có thể bỏ chạy sau cuộc tấn công của voi thì sư tử cũng mau chóng bỏ mạng vì những thương tích nặng. >>>Xem thêm video: Voi mẹ giẫm chết cá sấu để bảo vệ con.

