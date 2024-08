4 hòn đảo 'tử thần' trên thế giới, đến gần mất mạng như chơi

1. Đảo Rắn - Ilha da Queimada Grande, Brazil: Nằm cách bờ biển Brazil khoảng 35 km, Ilha da Queimada Grande được biết đến với cái tên “Đảo Rắn”. Đây là nơi cư ngụ của loài rắn hổ lục đầu vàng (Bothrops insularis), một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Với mật độ rắn lên tới 5 con mỗi mét vuông, hòn đảo này bị cấm tuyệt đối đối với công chúng. (Ảnh: Youtube) Chỉ có các nhà khoa học được phép đến đây để nghiên cứu, và họ cũng phải cực kỳ cẩn trọng. Vết cắn của loài rắn này có thể gây chết người trong vòng chưa đầy một giờ.(Ảnh: Newsweek) 2. Đảo Sentinel Bắc - Quần đảo Andaman, Ấn Độ: Sentinel Bắc là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo Andaman ở Ấn Độ Dương. Được bao phủ bởi rừng rậm dày đặc, đảo này là nơi sinh sống của bộ lạc Sentinelese, một trong những bộ lạc nguyên thủy và cô lập nhất thế giới. Người Sentinelese nổi tiếng với việc tấn công bất kỳ ai cố gắng tiếp cận hòn đảo.(Ảnh: Medium) Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm tiếp cận đảo Sentinel Bắc để bảo vệ cả bộ lạc và người ngoài khỏi nguy hiểm. Những ai cố gắng xâm nhập đều có nguy cơ bị tấn công và giết chết.(Ảnh: Future Magazine) 3. Đảo Miyake-jima - Nhật Bản: Miyake-jima là một hòn đảo thuộc quần đảo Izu của Nhật Bản, nơi có ngọn núi lửa Oyama hoạt động liên tục. Đặc điểm đáng sợ của hòn đảo này là sự rò rỉ khí lưu huỳnh độc hại từ miệng núi lửa. (Ảnh: Atlas Obscura) Từ năm 2000, sau khi núi lửa phun trào, nồng độ khí lưu huỳnh trên đảo đã tăng lên mức nguy hiểm. Người dân sống trên đảo Miyake-jima buộc phải luôn mang theo mặt nạ phòng độc, và khách du lịch đến đây cũng phải tuân thủ quy định này. Cuộc sống trên hòn đảo này là một thử thách sinh tồn hàng ngày.(Ảnh: The Vale Magazine) 4. Đảo Poveglia - Ý: Poveglia, nằm ở phía nam Venice, Ý, có lịch sử đen tối và ám ảnh. Vào thế kỷ 14, khi dịch hạch lan rộng ở châu Âu, Poveglia trở thành nơi cách ly và chôn cất hàng nghìn người bị nhiễm bệnh. Những năm sau đó, hòn đảo được sử dụng làm trại tâm thần, nơi bệnh nhân bị tra tấn và bỏ rơi. (Ảnh: The Little House of Horrors) Hòn đảo này bị bỏ hoang từ năm 1968, nhưng vẫn được coi là một trong những nơi rùng rợn và bị ma ám nhất thế giới. Người dân địa phương tin rằng Poveglia bị ám bởi linh hồn của những người chết đau đớn và rằng không ai nên bén mảng đến đây.(Ảnh: Walks Of Italy) Mời quý độc giả xem thêm video: “Du hành xuyên thời gian” là có thật khi đến hòn đảo kỳ lạ này.

