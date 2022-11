4 địa điểm thuộc Trái đất nhưng cứ ngỡ lạc vào hành tinh khác

1. Mạch nước phun Fly Geyser (Mỹ): Mạch nước phun Fly là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Mỹ với nét đẹp huyền bí và kỳ lạ. Tọa lạc tại vùng “Sa mạc Đen” thuộc tiểu bang Nevada. Những mạch nước phun Fly với màu sắc đẹp lạ được tạo ra bởi các khoáng chất, tảo biển và cyanobacteriae (vi khuẩn có màu xanh lá cây và xanh da trời). Mạch nước phun đã được bảo vệ bằng hàng rào và cổng. Khách du lịch đến tham quan phải có sự cho phép mới được vào xem. Chắc chắn du khách sẽ không thể nào quên những hình ảnh đẹp lạ giống như hành tinh khác khi đến với mạch nước phun Fly, Nevada. 2. Hồ Hillier (Úc): Hồ Hillier trên một bản đồ thường chỉ là hình bầu dục với màu xanh quen thuộc. Tuy nhiên, nếu mở một bản đồ vệ tinh, bạn sẽ thấy hồ nước có màu hồng nhạt. Màu hồng của hồ Hillier được tạo thành từ Duinella salina, một loài tảo màu đỏ phát triển mạnh trong nước mặn. Nước hồ đậm màu đến mức nếu ai đó múc một cốc nước thì nước trong cốc vẫn có màu hồng. Hồ Hillier là một hồ nước màu hồng ở Đảo Middle, bao quanh là đại dương mênh mông và là đảo lớn nhất trong số những hòn đảo tạo thành Quần Đảo Recherche ngoài khơi Esperance. Hồ dài khoảng 600 mét, bao quanh là bờ cát và khu rừng rậm Paperbark và bạch đàn rậm rạp. Về vị tri thì hồ bị chia tách với vùng biển phía Nam bởi một dải đất hẹp gồm những đụn cát có cây che phủ. 3. Những tảng đá ở Moeraki, New Zealand: Đây là một trong những địa điểm rành rành thuộc Trái đất nhưng cứ ngỡ lạc vào hành tinh khác. Tới nay, những tảng đá hình cầu bí ẩn nằm rải rác dọc bãi biển Koekohe, New Zealand vẫn là một bí ẩn lớn khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải. Biết rằng, mỗi tảng đá ở đây nặng vài tấn và cao tới 2m. Chúng có nhiều vết nứt và trông rất giống trứng khủng long. Theo các nhà khoa học, những tảng đá này hình thành bắt đầu từ khoảng 60 triệu năm trước. Không chỉ có ở bãi biển Koekohe, bạn có thể tìm thấy những tảng đá hình cầu tương tự ở gần cảng Hokianga.

4. Hang động Waitomo Glowworm: Hang động Waitomo Glowworm nằm tại thị trấn Waitomo thuộc vùng đảo Bắc New Zealand. Vẻ đẹp độc đáo của Waitomo Glowworm là hang động này có thể phát ra ánh sáng kỳ lạ khiến du khách cứ ngỡ như đang lơ lửng giữa muôn vì sao. Các nhà khoa học đã xác định được rằng, khung cảnh ảo diệu "độc nhất vô nhị" của hang động Waitomo Glowworm là do một loài đom đóm sinh sống ở nơi này. Loại đom đóm này có tên khoa học là Arachnocampa Luminosa. Chúng không phát ra ánh sáng vàng như các loại thông thường mà là màu xanh da trời pha xanh lá cây. Một cách vô tình, ánh sáng của chúng vốn là để thu hút con mồi nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp vô cùng ấn tượng cho hang động Waitomo Glowworm. >>>Xem thêm video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới (Nguồn: THDT).

