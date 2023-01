4 địa danh kỳ bí nhất Trung Quốc thách đố chuyên gia suốt bao năm

1. Bí ẩn lời nguyền núi Song Nhũ Phong: Song Nhũ Phong ở tỉnh Sơn Đông là địa danh thu hút nhiều du khách bởi ngoại hình đặc biệt giống như bầu ngực của người phụ nữ. Phía Tây ngọn núi có tấm bia ghi: “Trước thôn có ngọn Song Nhũ Phong, mặc dù tầm vóc không to lớn nhưng cũng mang lại bình an cho dân làng, giữa thôn này và ngọn núi có mạch nối nếu động vào mạch này, tai họa khôn lường”. Tuy nhiên, vì khai thác đá trên núi bán có lời và hi vọng tìm được báu vật nên dân làng đổ xô khai thác, lật đổ cả tấm bia. Tháng 6/1995, trong lúc khai thác đá trên núi, dân thôn phát hiện ra một con đường dẫn đi sâu vào trong lòng núi liền báo với cơ quan chức năng. Sau đó các nhà khảo cổ tìm ra một lăng mộ được cho là của Lưu Khoan Bắc Tề Vương nhà Hán, chứa tới hơn 2.400 bảo vật trong đó giá trị nhất là tấm che mặt bằng ngọc. Tuy nhiên, một thanh niên trẻ trong làng tên là Bảo Sơn ngay hôm đó liền mắc bệnh và chết không lâu sau. Bí thư thôn cho biết, gia đình họ Đổng sống phía bắc cổ mộ có mẹ và hai con đều nối tiếp nhau qua đời vì ung thư, mấy hộ sống ở phía đông cũng tự nhiên mắc bệnh mà chết, còn trẻ con sinh ra đã có mấy đứa bị câm điếc. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ứng nghiệm của lời nguyền đến nay vẫn còn là bí ẩn. 3. Hồ "mê hồn” ở Ngõa Ốc Sơn: “Hồ mê hồn” nằm tại huyện Hồng Nhã thuộc thành phố Mi Sơn cách Thành Đô 180 km, có một truyền thuyết về "không khí mê hoặc" rùng rợn. Người dân địa phương mô tả sự nguy hiểm và bí ẩn của khu vực này là “ngất ngây, lạ lùng, vào được bên trong nhưng không dễ sống sót”. Theo các ghi chép có liên quan, địa hình của rất phức tạp và có đầm lầy ở khắp mọi nơi. Nhiều nhà thám hiểm gặp phải lỗi la bàn, đồng hồ dừng, chóng mặt và các hiện tượng khác sau khi vào và họ bị chết cóng hoặc chết đói. Đã hơn 400 năm kể từ khi nhà Minh bắt đầu báo cáo về những vụ mất tích hoặc tử vong thường xuyên, buộc chính quyền phải đóng cửa các lối vào hồ. 4. “Hồ dạ xoa” ở Tây Tạng: "Hồ dạ xoa" luôn được gọi là "Hồ ma", có nghĩa là "hồ đen độc" trong tiếng Tây Tạng. Đây là một hồ nước mặn, một hồ nước bình thường, có thể không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, khi nhìn từ trên cao xuống, hồ dạ xoa giống như một lớp da người, cư dân địa phương kể rằng họ luôn nghe thấy những tiếng kêu kỳ lạ, cao thấp rùng rợn. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá.

1. Bí ẩn lời nguyền núi Song Nhũ Phong: Song Nhũ Phong ở tỉnh Sơn Đông là địa danh thu hút nhiều du khách bởi ngoại hình đặc biệt giống như bầu ngực của người phụ nữ. Phía Tây ngọn núi có tấm bia ghi: “Trước thôn có ngọn Song Nhũ Phong, mặc dù tầm vóc không to lớn nhưng cũng mang lại bình an cho dân làng, giữa thôn này và ngọn núi có mạch nối nếu động vào mạch này, tai họa khôn lường”. Tuy nhiên, vì khai thác đá trên núi bán có lời và hi vọng tìm được báu vật nên dân làng đổ xô khai thác, lật đổ cả tấm bia. Tháng 6/1995, trong lúc khai thác đá trên núi, dân thôn phát hiện ra một con đường dẫn đi sâu vào trong lòng núi liền báo với cơ quan chức năng. Sau đó các nhà khảo cổ tìm ra một lăng mộ được cho là của Lưu Khoan Bắc Tề Vương nhà Hán, chứa tới hơn 2.400 bảo vật trong đó giá trị nhất là tấm che mặt bằng ngọc. Tuy nhiên, một thanh niên trẻ trong làng tên là Bảo Sơn ngay hôm đó liền mắc bệnh và chết không lâu sau. Bí thư thôn cho biết, gia đình họ Đổng sống phía bắc cổ mộ có mẹ và hai con đều nối tiếp nhau qua đời vì ung thư, mấy hộ sống ở phía đông cũng tự nhiên mắc bệnh mà chết, còn trẻ con sinh ra đã có mấy đứa bị câm điếc. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ứng nghiệm của lời nguyền đến nay vẫn còn là bí ẩn. 3. Hồ "mê hồn” ở Ngõa Ốc Sơn: “Hồ mê hồn” nằm tại huyện Hồng Nhã thuộc thành phố Mi Sơn cách Thành Đô 180 km, có một truyền thuyết về "không khí mê hoặc" rùng rợn . Người dân địa phương mô tả sự nguy hiểm và bí ẩn của khu vực này là “ngất ngây, lạ lùng, vào được bên trong nhưng không dễ sống sót”. Theo các ghi chép có liên quan, địa hình của rất phức tạp và có đầm lầy ở khắp mọi nơi. Nhiều nhà thám hiểm gặp phải lỗi la bàn, đồng hồ dừng, chóng mặt và các hiện tượng khác sau khi vào và họ bị chết cóng hoặc chết đói. Đã hơn 400 năm kể từ khi nhà Minh bắt đầu báo cáo về những vụ mất tích hoặc tử vong thường xuyên, buộc chính quyền phải đóng cửa các lối vào hồ. 4. “Hồ dạ xoa” ở Tây Tạng: "Hồ dạ xoa" luôn được gọi là "Hồ ma", có nghĩa là "hồ đen độc" trong tiếng Tây Tạng. Đây là một hồ nước mặn, một hồ nước bình thường, có thể không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, khi nhìn từ trên cao xuống, hồ dạ xoa giống như một lớp da người, cư dân địa phương kể rằng họ luôn nghe thấy những tiếng kêu kỳ lạ, cao thấp rùng rợn. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá.