20 điều thú vị ít người biết về loài khủng long gai huyền thoại

1. Tấm xương trên lưng. Stegosaurus có từ 17 đến 22 tấm xương lớn (gọi là plates) chạy dọc theo lưng. Những tấm này không gắn trực tiếp vào xương sống mà được neo vào da. Ảnh: Pinterest. 2. Chức năng của tấm xương. Mục đích của các tấm xương vẫn còn gây tranh cãi. Một số giả thuyết cho rằng chúng giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, trong khi những người khác nghĩ rằng chúng được dùng để đe dọa kẻ thù hoặc thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest. 3. Đuôi có gai. Đuôi của Stegosaurus được trang bị bốn gai lớn, được gọi là thagomizer, dùng để tự vệ chống lại những loài săn mồi lớn như Allosaurus. Ảnh: Pinterest. 4. Thuật ngữ "Thagomizer". Thuật ngữ này xuất hiện từ một bộ truyện tranh "The Far Side" của Gary Larson và sau đó được các nhà khoa học sử dụng chính thức để chỉ bộ gai trên đuôi Stegosaurus. Ảnh: Pinterest. 5. Tên gọi. Tên "Stegosaurus" có nghĩa là "thằn lằn mái ngói" (roof lizard) trong tiếng Hy Lạp, do các nhà khoa học ban đầu nghĩ rằng các tấm xương nằm phẳng trên lưng như mái nhà. Ảnh: Pinterest. 6. Bộ não nhỏ. Stegosaurus nổi tiếng với bộ não nhỏ bé, chỉ nặng khoảng 80–90 gram, tương đương kích thước của một quả óc chó. So với cơ thể dài 9 mét, đây là một trong những tỷ lệ não trên cơ thể nhỏ nhất trong giới động vật. Ảnh: Pinterest. 7. Kích thước khổng lồ. Mặc dù có bộ não nhỏ, Stegosaurus là một loài khủng long khổng lồ, nặng từ 5–7 tấn, tương đương với một chiếc xe tải lớn. Ảnh: Pinterest. 8. Khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Gai đuôi của Stegosaurus không chỉ để trưng bày. Các hóa thạch của loài săn mồi như Allosaurus đã phát hiện dấu vết từ những cú đâm chí mạng của gai đuôi. Ảnh: Pinterest. 9. Chân trước ngắn hơn chân sau. Stegosaurus có đôi chân trước ngắn hơn nhiều so với chân sau, khiến phần lưng của nó nghiêng về phía trước. Điều này ảnh hưởng đến cách di chuyển và tư thế của loài này. Ảnh: Pinterest. 10. Thức ăn chủ yếu. Là loài ăn cỏ, Stegosaurus có chế độ ăn gồm cây dương xỉ, cây lá kim, và cây bụi thấp. Hàm răng nhỏ và yếu của nó không thể nhai cây cứng hoặc cao. Ảnh: Pinterest. 11. Sống ở Kỷ Jura muộn. Stegosaurus sống vào khoảng 150 triệu năm trước, trong Kỷ Jura muộn, cùng thời với các loài khủng long nổi tiếng khác như Allosaurus và Brachiosaurus. Ảnh: Pinterest. 12. Phân bố địa lý. Hóa thạch của Stegosaurus chủ yếu được tìm thấy ở Bắc Mỹ, đặc biệt là ở Colorado, Utah, và Wyoming. Một số hóa thạch cũng được phát hiện ở châu Âu và châu Á. Ảnh: Pinterest. 13. Hóa thạch hoàn chỉnh. Stegosaurus stenops là loài có bộ hóa thạch hoàn chỉnh nhất, giúp các nhà khoa học hiểu rõ về cấu trúc cơ thể và lối sống của loài này. Ảnh: Pinterest. 14. Não dự phòng. Một giả thuyết lỗi thời cho rằng Stegosaurus có "não thứ hai" ở phần hông để điều khiển cơ thể. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện đại đã bác bỏ điều này. Ảnh: Pinterest. 15. Di chuyển chậm. Với cấu trúc cơ thể nặng nề và đôi chân ngắn, Stegosaurus là một loài khủng long di chuyển chậm, tốc độ tối đa chỉ khoảng 5–7 km/h. Ảnh: Pinterest. 16. Hệ tiêu hóa đặc biệt. Stegosaurus có một hệ tiêu hóa mạnh mẽ với dạ dày lớn để phân hủy thực vật, nhưng nó cần ăn số lượng lớn thức ăn mỗi ngày để duy trì cơ thể. Ảnh: Pinterest. 17. Loài khủng long “ngu đần”. Dựa trên chỉ số EQ (Encephalization Quotient), Stegosaurus nằm trong nhóm khủng long kém thông minh nhất, tồn tại chủ yếu dựa vào bản năng và cơ chế phòng vệ tự nhiên. Ảnh: Pinterest. 18. Lịch sử phát hiện. Stegosaurus được mô tả lần đầu tiên vào năm 1877 bởi nhà cổ sinh vật học Othniel Charles Marsh trong cuộc chiến tranh hóa thạch nổi tiếng giữa Marsh và Edward Drinker Cope. Ảnh: Pinterest. 19. Số lượng loài. Có ít nhất ba loài Stegosaurus được công nhận, bao gồm Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus, và Stegosaurus sulcatus. Ảnh: Pinterest. 20. Biểu tượng của bang Colorado. Stegosaurus được chọn làm biểu tượng hóa thạch chính thức của bang Colorado, Hoa Kỳ, nơi nhiều hóa thạch của nó được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.

1. Tấm xương trên lưng. Stegosaurus có từ 17 đến 22 tấm xương lớn (gọi là plates) chạy dọc theo lưng. Những tấm này không gắn trực tiếp vào xương sống mà được neo vào da. Ảnh: Pinterest. 2. Chức năng của tấm xương. Mục đích của các tấm xương vẫn còn gây tranh cãi. Một số giả thuyết cho rằng chúng giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, trong khi những người khác nghĩ rằng chúng được dùng để đe dọa kẻ thù hoặc thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest. 3. Đuôi có gai. Đuôi của Stegosaurus được trang bị bốn gai lớn, được gọi là thagomizer, dùng để tự vệ chống lại những loài săn mồi lớn như Allosaurus. Ảnh: Pinterest. 4. Thuật ngữ "Thagomizer". Thuật ngữ này xuất hiện từ một bộ truyện tranh "The Far Side" của Gary Larson và sau đó được các nhà khoa học sử dụng chính thức để chỉ bộ gai trên đuôi Stegosaurus. Ảnh: Pinterest. 5. Tên gọi. Tên "Stegosaurus" có nghĩa là " thằn lằn mái ngói " (roof lizard) trong tiếng Hy Lạp, do các nhà khoa học ban đầu nghĩ rằng các tấm xương nằm phẳng trên lưng như mái nhà. Ảnh: Pinterest. 6. Bộ não nhỏ. Stegosaurus nổi tiếng với bộ não nhỏ bé, chỉ nặng khoảng 80–90 gram, tương đương kích thước của một quả óc chó. So với cơ thể dài 9 mét, đây là một trong những tỷ lệ não trên cơ thể nhỏ nhất trong giới động vật. Ảnh: Pinterest. 7. Kích thước khổng lồ. Mặc dù có bộ não nhỏ, Stegosaurus là một loài khủng long khổng lồ, nặng từ 5–7 tấn, tương đương với một chiếc xe tải lớn. Ảnh: Pinterest. 8. Khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Gai đuôi của Stegosaurus không chỉ để trưng bày. Các hóa thạch của loài săn mồi như Allosaurus đã phát hiện dấu vết từ những cú đâm chí mạng của gai đuôi. Ảnh: Pinterest. 9. Chân trước ngắn hơn chân sau. Stegosaurus có đôi chân trước ngắn hơn nhiều so với chân sau, khiến phần lưng của nó nghiêng về phía trước. Điều này ảnh hưởng đến cách di chuyển và tư thế của loài này. Ảnh: Pinterest. 10. Thức ăn chủ yếu. Là loài ăn cỏ, Stegosaurus có chế độ ăn gồm cây dương xỉ, cây lá kim, và cây bụi thấp. Hàm răng nhỏ và yếu của nó không thể nhai cây cứng hoặc cao. Ảnh: Pinterest. 11. Sống ở Kỷ Jura muộn. Stegosaurus sống vào khoảng 150 triệu năm trước, trong Kỷ Jura muộn, cùng thời với các loài khủng long nổi tiếng khác như Allosaurus và Brachiosaurus. Ảnh: Pinterest. 12. Phân bố địa lý. Hóa thạch của Stegosaurus chủ yếu được tìm thấy ở Bắc Mỹ, đặc biệt là ở Colorado, Utah, và Wyoming. Một số hóa thạch cũng được phát hiện ở châu Âu và châu Á. Ảnh: Pinterest. 13. Hóa thạch hoàn chỉnh. Stegosaurus stenops là loài có bộ hóa thạch hoàn chỉnh nhất, giúp các nhà khoa học hiểu rõ về cấu trúc cơ thể và lối sống của loài này. Ảnh: Pinterest. 14. Não dự phòng. Một giả thuyết lỗi thời cho rằng Stegosaurus có "não thứ hai" ở phần hông để điều khiển cơ thể. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện đại đã bác bỏ điều này. Ảnh: Pinterest. 15. Di chuyển chậm. Với cấu trúc cơ thể nặng nề và đôi chân ngắn, Stegosaurus là một loài khủng long di chuyển chậm, tốc độ tối đa chỉ khoảng 5–7 km/h. Ảnh: Pinterest. 16. Hệ tiêu hóa đặc biệt. Stegosaurus có một hệ tiêu hóa mạnh mẽ với dạ dày lớn để phân hủy thực vật, nhưng nó cần ăn số lượng lớn thức ăn mỗi ngày để duy trì cơ thể. Ảnh: Pinterest. 17. Loài khủng long “ngu đần”. Dựa trên chỉ số EQ (Encephalization Quotient), Stegosaurus nằm trong nhóm khủng long kém thông minh nhất, tồn tại chủ yếu dựa vào bản năng và cơ chế phòng vệ tự nhiên. Ảnh: Pinterest. 18. Lịch sử phát hiện. Stegosaurus được mô tả lần đầu tiên vào năm 1877 bởi nhà cổ sinh vật học Othniel Charles Marsh trong cuộc chiến tranh hóa thạch nổi tiếng giữa Marsh và Edward Drinker Cope. Ảnh: Pinterest. 19. Số lượng loài. Có ít nhất ba loài Stegosaurus được công nhận, bao gồm Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus, và Stegosaurus sulcatus. Ảnh: Pinterest. 20. Biểu tượng của bang Colorado. Stegosaurus được chọn làm biểu tượng hóa thạch chính thức của bang Colorado, Hoa Kỳ, nơi nhiều hóa thạch của nó được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.