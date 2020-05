12 loài vật khổng lồ khiến con người phải run sợ khi đối mặt

Loài rùa Galápagos khổng lồ có thể nặng hơn 400kg và trông to lớn chẳng khác nào một chiếc siêu xe thế này. Riêng cái đầu của bò rừng Bison đã vượt kích cỡ của người trưởng thành khi đứng cạnh, đủ hiểu loài động vật khổng lồ này to lớn cỡ nào. Kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc với chiều dài lên tới 180cm là loài động vật lưỡng cư khổng lồ nhất thế giới. Flemish Giant là giống thỏ thuần dưỡng, có nguồn gốc từ vùng Flemish và có thể nặng tới 12,7kg. Không phải con chuột nào cũng bé xíu như bạn tưởng, và đây là minh chứng cho điều đó. Loài gặm nhấm lớn nhất là chuột lang nước ở vùng nhiệt đới và ôn đới của Nam Mỹ về phía Đông của dãy núi Andes, chúng có thể dài tới 1,5m, cao 0,9m, và trọng lượng tối đa là 105,4kg. Giống ngựa Clydesdales này trông cứ như một ''trò đùa'' bởi thân hình to béo và những cái chân to lớn bất thường. Nhờ là một loài động vật sở hữu thân hình khổng lồ cao gần 2m và nặng 1,4 tấn mà chú bò Snicker đã may mắn thoát khỏi số kiếp phải vào lò mổ. Hổ Siberia khi đứng bằng hai chân như con người. Một trong những loài động vật khổng lồ đi vào ''huyền thoại'', khiến cả thế giới khiếp sợ là quái vật Anaconda. Dài hơn chục mét, nặng cả tấn, sống đơn độc nhưng loài trăn này lại rất hung tàn với những đòn tấn công đột ngột khiến con mồi không thể chạy thoát. Cua nhện Nhật Bản có sải chân dài nhất trong các loài động vật chân đốt. Trọng lượng của chúng có thể lên tới 19kg, chân dài đến 3,8m và chúng có thể sống đến 100 năm trong môi trường tự nhiên. Đà điểu châu Phi với cặp chân dài miên man trở thành loài chim lớn nhất thế giới. Một con đà điểu đực trưởng thành có thể cao tới 2,8m, nặng hơn 156kg, và tốc độ chạy thì siêu nhanh. Quên những con nai sừng tấm nhỏ bé trong phim hoạt hình đi, đây mới là phiên bản đời thực siêu to khổng lồ. 10 Loài Động Vật Nguy Hiểm Nhất Hiện Nay. Nguồn: Youtube

