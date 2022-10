12 điều kỳ lạ về giấc mơ, số 11 khiến bạn cực bất ngờ

1. Nhiều người có hiện tượng “mơ tỉnh” (lucid dream). Họ có thể điều khiển giấc mơ theo ý mình, đi xuyên tường, bay nhảy và thậm chí quay về quá khứ. 2. Không phải tất cả giấc mơ đều có màu sắc. 3. Sau khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ quên hết 90% giấc mơ. Bạn có 5 phút để nhớ lại giấc mơ trước khi quên hẳn nó. 4. Trung bình bạn có thể mơ từ một hoặc hai giờ mỗi đêm. 5. Bạn không thể mơ nếu đang ngáy 6. Trong giấc mơ bạn sẽ thấy những khuôn mặt thật của người thật mà bạn đã nhìn thấy trong suốt cuộc đời, chỉ có điều là bạn có thể không nhớ hoặc không nhận ra. 7. Cảm xúc trong khi ngủ mơ thường là tiêu cực. 8. Bạn có thể liên tưởng giấc ngủ với sự bình an và yên tĩnh, nhưng thực tế trí não chúng ta hoạt động nhiều hơn khi ta ngủ so với ban ngày. 9. Trẻ sơ sinh thường mơ thấy những người khác. Chúng không mơ thấy mình cho đến khi được 3 tuổi. 10. Những người bạn đồng hành của chúng ta cũng biết mơ. Hãy quan sát những chú chó hoặc chú mèo của bạn đi, bạn sẽ thấy chúng cử động chân và tạo ra những tiếng động như thể chúng đang đuổi theo một thứ gì đó vậy. 11. Có một điều thú vị xung quanh giấc mơ chính là 70% các nhân vật trong giấc mơ của một người đàn ông là đàn ông, nhưng trong giấc mơ của phụ nữ thì số lượng nam và nữ nhân vật bằng nhau. Hơn thế nữa, giấc mơ của phái mạnh thì bạo lực hơn. Và cả hai giới đều mơ về những giấc mơ nóng bỏng bằng nhau. 12. Có những ý tưởng nảy ra trong khi ngủ mơ. Những người phát minh ra chúng đều nằm mơ. Sau khi tỉnh dậy họ viết những gì đã mơ được ra và thực hiện nó. Google hay chiếc máy may đều ra đời từ đó. >>>Xem thêm video: Tiêu Điểm: Myaladdinz - Giấc mơ đèn thần? (Nguồn: VTV24).

