10 khu khảo cổ bí ẩn nhất đánh đố con người suốt bao năm

Thành phố 3.000 năm tuổi bị chôn vùi dưới cát (Ai Cập) được cho là "thành phố vàng mất tích". Khu khảo cổ này được tìm thấy gần Luxor, quê hương của Thung lũng các vị vua. Sau 7 tháng khai quật, một số khu vực lân cận đã được phát hiện, bao gồm một tiệm bánh hoàn chỉnh với lò nướng và đồ gốm lưu trữ, các khu hành chính và dân cư. (Nguồn: Business Insider) Cỗ xe nghi lễ cổ đại (Italy) được tìm thấy tại một biệt thự gần Pompeii, thành phố cổ ở miền Nam Italy. Đây được cho là phương tiện sang trọng, sử dụng trong các nghi lễ như đám cưới thời xưa. Cỗ xe được làm bằng đồng và thiếc gần như hoàn toàn nguyên vẹn, với dấu tích bằng gỗ và dấu ấn của dây thừng. (Nguồn: Focus.it)Nhà hàng cổ 2.000 năm ở Pompeii (Italy) được phát hiện vào năm 2019 với hiện trạng khá nguyên vẹn nhờ lớp tro bụi của núi lửa. Những bức bích họa trên quầy bar được cho là hình ảnh mô tả những món ăn mà khách hàng có thể gọi. Phát hiện này như minh chứng cho những món ăn phục vụ ở nhà hàng. (Nguồn: Le Sirenuse) Kho tiền cổ thời La Mã (Đức): hơn 5.500 đồng xu bạc La Mã được phát hiện tại lòng sông cổ ở Ausburg, Đức. Theo các nhà khảo cổ học, những đồng xu này là denarii, có niên đại khoảng 1.800 năm. Nguồn gốc của những đồng xu vẫn còn là một bí ẩn. (Nguồn: The European Times) Xác tàu đắm La Mã ở Sicily (Italy) được tìm thấy ở độ sâu 92 m, có niên đại hơn 2.000 năm. Phát hiện góp phần hé lộ về thương mại hàng hóa cũng như cuộc sống trên tàu và mối quan hệ giữa các dân cư ven biển Địa Trung Hải. (Nguồn: CNN) Giả thuyết về sự cầm quyền của phụ nữ ở Tây Ban Nha thời cổ đại: Năm 2014, các nhà nghiên cứu đã khai quật hai bộ hài cốt, một nam và một nữ, khoảng 3.700 năm tuổi được chôn cất cùng nhau. (Nguồn: The New York Times) Trên hài cốt người phụ nữ, các nhà khảo cổ tìm thấy loạt trang sức bằng bạc như nhẫn, vòng tay, vương miện… Trong khi đó, người đàn ông chôn cất bên cạnh chỉ có khuyên tai vàng, nhẫn, một con dao găm bằng đồng. Theo các học giả, người phụ nữ này thuộc tầng lớp thống trị trong xã hội El Argar, vương miện trên đầu là biểu tượng của quyền lực. (Nguồn: CNN) Đấu trường La Mã 1.800 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy vào năm 2020, trên sườn đồi Mastaura. Đây được cho là nơi tổ chức những trận giác đấu cũng như đọ sức với động vật hoang dã. Phần lớn đấu trường nằm dưới đất, khu vực trung tâm bị các loài cây dại che vùi. (Nguồn: Imperium Romanum) Xác tàu Endurance chở nhà thám hiểm nổi tiếng Ernest Shackleton ở Nam Cực. Vào năm 1915, con tàu Endurance bị mắc kẹt trên băng khiến Shackleton và đoàn 27 người bắt đầu hành trình phiêu lưu kéo dài một năm để trở về đất liền. Đến tận năm 2022, xác con tàu mới được tìm thấy dưới đáy biển Wedell, bởi nhóm nghiên cứu Bắc Cực. (Nguồn: Esquire) Một ngôi chùa cổ 2.300 năm tuổi được phát hiện tại Pakistan: Nằm ở thị trấn Barikot, các nhà khảo cổ cho rằng ngôi chùa có niên đại từ thế kỷ 2 trước Công nguyên. Ngoài ngôi chùa, nhóm nghiên cứu còn khai quật được các đồ vật khác như tượng, tiền xu, đồ gốm... (Nguồn: Daily Sabah)

