"Xoắn não" những bí ẩn lớn nhất lịch sử tới nay còn bỏ ngỏ

1. Vườn treo Babylon có thật không? Các tác giả cổ đại mô tả hàng loạt khu vườn tuyệt đẹp được xây dựng tại thành phố cổ Babylon thuộc Iraq ngày nay. Không rõ những khu vườn này được xây dựng từ khi nào, nhưng một số nhà văn cổ đại đã bị ấn tượng đến mức họ gọi chúng là "kỳ quan của thế giới". Vào khoảng năm 250 trước Công nguyên, Philo của Byzantium viết rằng vườn treo có "cây trồng ở nơi cao so với mặt đất và rễ chúng được cắm trên sân thượng chứ không phải trong đất". Các nhà khảo cổ học đã khai quật Babylon nhưng vẫn chưa thể tìm thấy dấu tích của khu vườn tương ứng với các mô tả đó. Điều này khiến các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi: Liệu những khu vườn treo có thực sự tồn tại? Năm 2013, Stephanie Dalley, nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, đã chỉ ra trong một cuốn sách rằng các khu vườn thực sự nằm ở thành phố Nineveh của Assyria. Cả Babylon và Nineveh đều phải hứng chịu thiệt hại do chiến tranh và cướp bóc; có vẻ như bí ẩn lịch sử này sẽ không bao giờ được giải đáp hoàn toàn. 2. Sự sụp đổ của Đế chế Minoan: Trong khi các sử gia ngày càng khám phá thêm nhiều nguyên nhân khiến Đế chế La Mã sụp đổ thì bí ẩn vẫn bao trùm lên sự biến mất của Đế chế Minoan. Cách đây khoảng 3.500 năm, một trận động đất xảy ra trên đảo Thera đã cuốn đi tất cả sự sống trên đảo Crete, nơi xuất phát câu chuyện về một vị vua và con quái vật đã ăn thịt ông ta. Những tấm bảng đất sét do các nhà khảo cổ phát hiện ra lại cho thấy Đế chế này vẫn còn tồn tại sau đó khoảng 50 năm trước khi biến mất hoàn toàn. Các giả thiết về sự sụp đổ bao gồm một lớp tro núi lửa làm mùa màng thất bát hoặc họ đã bị Hy Lạp xâm chiếm. 3. Các cột đá Carnac: Công trình đá Stonehenge ở Anh vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải đối với các nhà khoa học nhưng công trình Carnac tại bờ biển Brittany đông bắc Pháp có lẽ còn gây tò mò hơn nữa. Hơn 3.000 cột đá cự thạch được sắp xếp thành một đường hoàn hảo trải dài hơn 12 km. Truyền thuyết địa phương kể rằng những cột đá này là một quân đoàn La Mã bị pháp sư Merlin hóa đá. Một nhà khoa học nghiên cứu công trình hơn 30 năm lại giả thiết rằng những cột đá này là một công cụ dự báo động đất. Nhân dạng của những người thuộc thời kỳ đồ đá mới xây dựng công trình này hiện vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. 4. Bản thảo Rongorongo: Được xem là một điều bí ẩn nữa của đảo Phục Sinh, Rongorongo là tên của bản thảo viết bằng chữ tượng hình do những cư dân đầu tiên của đảo viết ra. Rongorongo xuất hiện một cách đầy bí ẩn vào những năm 1700 trong khi cư dân những vùng đảo lân cận còn chưa có chữ viết. Ngôn ngữ này đã biến mất từ lâu khiến cho việc giải mã bản thảo trở nên vô vọng. Thực dân châu Âu cấm đoán ngôn ngữ này vì nguồn gốc ngoại giáo của người dân trên đảo.